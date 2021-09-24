Байрамов провел переговоры с французским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в ходе встречи министры обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, выразили обоюдную заинтересованность в их развитии, особенно в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Проинформировав собеседника о масштабных реставрационных и строительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации, министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о фактах целенаправленного разрушения, разграбления и фальсификации со стороны Армении культурного наследия на территориях Азербайджана в период армянской оккупации.

До сведения противоположной стороны была доведена информация о гуманитарных последствиях преднамеренного загрязнения Арменией в течение десятилетий освобожденных азербайджанских территорий минами и другими взрывчатыми веществами, которые представляют серьезную угрозу для жизни людей. Была подчеркнута важность выполнения Арменией своих обязательств по международному гуманитарному праву в связи с передачей Азербайджану точных карт минных полей.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан является сторонником нормализации отношений на основе принципов международного права и проинформировал о шагах, предпринимаемых страной в этом направлении. Было подчеркнуто, что Азербайджан готов сотрудничать со всеми сторонами, которые намерены внести свой вклад в укрепление мира и безопасности в регионе.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.