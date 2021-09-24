Байрамов проинформировал зама генсека ООН об использовании Арменией иностранных террористов

23 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с заместителем генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Комитетом по борьбе с терроризмом, обменялись мнениями по совместной деятельности в борьбе с терроризмом.

Байрамов проинформировал Воронкова об использовании Арменией иностранных боевиков-террористов во время последней агрессии против Азербайджана. Он отметил, что члены проживающей за рубежом армянской общины злоупотребляли некоммерческими организациями с целью финансирования террористической деятельности на суверенных территориях Азербайджана.

Воронков высоко оценил положительный опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом и подчеркнул важность обмена этим опытом с другими странами.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.