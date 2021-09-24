Фото Меркель с попугаями позабавили соцсети

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила парк птиц и сфотографировалась с группой австралийских попугаев. Об этом сообщает DW.

«Стая австралийских радужных лорикатов была буквально под рукой, когда Ангела Меркель отправилась в птичий парк Vogelpark Marlow, недалеко от Ростока на северо-востоке Германии», — говорится в сообщении.

Птицы летали вокруг Меркель и ели из бумажного стаканчика с «нектаром лори», сделанным из пыльцы сушеных цветов, фруктового сахара, злаков и воды, а также их ее рук.

«Нет, нет, я отлично справилась с попугаями», – ответила Меркель, когда ей предложили взять более крупную птицу – европейского филина.

Меркель посетила парк птиц в рамках прощальной поезди по своему избирательному округу в Мекленбург-Передняя Померания.