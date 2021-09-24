Фото Меркель с попугаями позабавили соцсети

24 сентября, 17:04

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила парк птиц и сфотографировалась с группой австралийских попугаев. Об этом сообщает DW.

«Стая австралийских радужных лорикатов была буквально под рукой, когда Ангела Меркель отправилась в птичий парк Vogelpark Marlow, недалеко от Ростока на северо-востоке Германии», — говорится в сообщении.

Птицы летали вокруг Меркель и ели из бумажного стаканчика с «нектаром лори», сделанным из пыльцы сушеных цветов, фруктового сахара, злаков и воды, а также их ее рук.

«Нет, нет, я отлично справилась с попугаями», – ответила Меркель, когда ей предложили взять более крупную птицу – европейского филина.

Меркель посетила парк птиц в рамках прощальной поезди по своему избирательному округу в Мекленбург-Передняя Померания.

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Армению призвали передать Азербайджану карты минных полей

24 сентября, 17:46


Координатор программы Института международного права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного при ООН, Джоэль Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета ООН по правам человека рассказала о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком на тему ликвидации опасных веществ и отходов, Дж.Фукс сказала, что IRDG серьезно обеспокоен воздействием опасных отходов, в основном от установленных мин. Потому что это приводит к тому, что огромные площади сельскохозяйственных угодий остаются неиспользованными, что серьезно влияет на окружающую среду, производство продуктов питания, передает АПА.

Было отмечено, что неправительственная организация, которую она представляет, призывает Совет по правам человека и международное сообщество принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, а также поддержать мирные и миротворческие усилия.

«IRDG призывает к укреплению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо приводить к большим человеческим потерям и травмам в то время, когда мины можно легко обезвредить», — отметила координатор.