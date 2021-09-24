Швеция, Норвегия и Дания укрепят военное сотрудничество из-за России

24 сентября, 17:37

На текущей неделе Швеция подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Норвегией и Данией на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Прибалтийском регионе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Стокгольм планирует восстановить свои вооруженные силы из-за растущей напряженности в отношениях с Россией. По словам главы минобороны Швеции Петера Хультквиста, укрепление военного сотрудничества трех скандинавских государств позволит сдержать «потенциального антагониста».

«Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе», — сказал министр.

Он также добавил, что Швеция осведомлена о готовности России применить военную силу для достижения своих политических целей.

﻿

Армению призвали передать Азербайджану карты минных полей

24 сентября, 17:46


Координатор программы Института международного права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного при ООН, Джоэль Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета ООН по правам человека рассказала о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком на тему ликвидации опасных веществ и отходов, Дж.Фукс сказала, что IRDG серьезно обеспокоен воздействием опасных отходов, в основном от установленных мин. Потому что это приводит к тому, что огромные площади сельскохозяйственных угодий остаются неиспользованными, что серьезно влияет на окружающую среду, производство продуктов питания, передает АПА.

Было отмечено, что неправительственная организация, которую она представляет, призывает Совет по правам человека и международное сообщество принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, а также поддержать мирные и миротворческие усилия.

«IRDG призывает к укреплению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо приводить к большим человеческим потерям и травмам в то время, когда мины можно легко обезвредить», — отметила координатор.