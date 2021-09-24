Швеция, Норвегия и Дания укрепят военное сотрудничество из-за России

На текущей неделе Швеция подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Норвегией и Данией на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Прибалтийском регионе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Стокгольм планирует восстановить свои вооруженные силы из-за растущей напряженности в отношениях с Россией. По словам главы минобороны Швеции Петера Хультквиста, укрепление военного сотрудничества трех скандинавских государств позволит сдержать «потенциального антагониста».

«Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе», — сказал министр.

Он также добавил, что Швеция осведомлена о готовности России применить военную силу для достижения своих политических целей.