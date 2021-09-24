Ученый назвал индийский штамм последней агрессивной мутацией COVID-19

24 сентября, 17:46

Индийский штамм COVID-19 — последняя агрессивная мутация вируса, в дальнейшем пандемия пойдет на спад. Об этом стало известно со слов резидента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, передает «Интерфакс».

По словам ученого, с распространением вакцинации «дельта»-вариант коронавируса потеряет свою заразность. Он отметил, что так произошло с вариантами «альфа», «бета» и «гамма». «Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность», — заключил эксперт.

Шарман назвал вакцинацию единственным способом победы над вирусом. Он подчеркнул, что на фоне ее недостаточных темпов COVID-19 может продолжить мутировать. При этом, по словам ученого, по мере увеличения числа привитых жителей вирус превратится в обычную инфекцию. «Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придем к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью», — указал он.

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Армению призвали передать Азербайджану карты минных полей

24 сентября, 17:46


Координатор программы Института международного права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного при ООН, Джоэль Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета ООН по правам человека рассказала о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком на тему ликвидации опасных веществ и отходов, Дж.Фукс сказала, что IRDG серьезно обеспокоен воздействием опасных отходов, в основном от установленных мин. Потому что это приводит к тому, что огромные площади сельскохозяйственных угодий остаются неиспользованными, что серьезно влияет на окружающую среду, производство продуктов питания, передает АПА.

Было отмечено, что неправительственная организация, которую она представляет, призывает Совет по правам человека и международное сообщество принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, а также поддержать мирные и миротворческие усилия.

«IRDG призывает к укреплению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо приводить к большим человеческим потерям и травмам в то время, когда мины можно легко обезвредить», — отметила координатор.