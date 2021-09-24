В Азербайджане продолжается снижение динамики по коронавирусу

24 сентября, 16:44

В Азербайджане выявлено еще 1128 случаев заражения коронавирусом, 2590 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 478 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 446 643 человека вылечились, 6415 скончались, число активных больных – 25657.

За прошедшие сутки проведен 11 505 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период 4 802 229 тестов.

Напомним, вчера в стране было зарегистрировано 1178 новых случаев  заражения коронавирусной инфекцией, 2322 пациента вылечились, 24 – умерли.

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Армению призвали передать Азербайджану карты минных полей

24 сентября, 17:46


Координатор программы Института международного права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного при ООН, Джоэль Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета ООН по правам человека рассказала о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком на тему ликвидации опасных веществ и отходов, Дж.Фукс сказала, что IRDG серьезно обеспокоен воздействием опасных отходов, в основном от установленных мин. Потому что это приводит к тому, что огромные площади сельскохозяйственных угодий остаются неиспользованными, что серьезно влияет на окружающую среду, производство продуктов питания, передает АПА.

Было отмечено, что неправительственная организация, которую она представляет, призывает Совет по правам человека и международное сообщество принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, а также поддержать мирные и миротворческие усилия.

«IRDG призывает к укреплению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо приводить к большим человеческим потерям и травмам в то время, когда мины можно легко обезвредить», — отметила координатор.