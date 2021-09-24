В Apple считают, что единый стандарт для зарядок навредит пользователям



Компания Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C нанесет вред пользователям как в Европе, так и в других странах, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

Ранее ЕК сообщила о своем предложении ввести в ЕС единый стандарт зарядки телефонов USB-C, а также разделить продажу зарядок и самих устройств. Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования страны ЕС получат два года на внедрение новых правил на своей территории.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие нормы, которые требуют использования только одного типа разъема, подавляют инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и по всему миру. Мы ожидаем дальнейшего взаимодействия с причастными сторонами, чтобы помочь найти решение, которое защитит интересы потребителей, а также способность отрасли внедрять новшества и предлагать пользователям новые впечатляющие технологии», — приводит телеканал заявление представителя Apple.

Предложение ЕК направлено на то, чтобы облегчить потребителям возможность зарядить разные устройства одним устройством, а также сократить количество выброшенных зарядок.

При этом оно может стать проблемным для Apple, так как компания продолжает использовать зарядные устройства с разъемом типа Lightning, которые подходят только для их техники.