В Apple считают, что единый стандарт для зарядок навредит пользователям

24 сентября, 16:35


Компания Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C нанесет вред пользователям как в Европе, так и в других странах, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

Ранее ЕК сообщила о своем предложении ввести в ЕС единый стандарт зарядки телефонов USB-C, а также разделить продажу зарядок и самих устройств. Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования страны ЕС получат два года на внедрение новых правил на своей территории.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие нормы, которые требуют использования только одного типа разъема, подавляют инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и по всему миру. Мы ожидаем дальнейшего взаимодействия с причастными сторонами, чтобы помочь найти решение, которое защитит интересы потребителей, а также способность отрасли внедрять новшества и предлагать пользователям новые впечатляющие технологии», — приводит телеканал заявление представителя Apple.

Предложение ЕК направлено на то, чтобы облегчить потребителям возможность зарядить разные устройства одним устройством, а также сократить количество выброшенных зарядок.

При этом оно может стать проблемным для Apple, так как компания продолжает использовать зарядные устройства с разъемом типа Lightning, которые подходят только для их техники.

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Армению призвали передать Азербайджану карты минных полей

24 сентября, 17:46


Координатор программы Института международного права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного при ООН, Джоэль Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета ООН по правам человека рассказала о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком на тему ликвидации опасных веществ и отходов, Дж.Фукс сказала, что IRDG серьезно обеспокоен воздействием опасных отходов, в основном от установленных мин. Потому что это приводит к тому, что огромные площади сельскохозяйственных угодий остаются неиспользованными, что серьезно влияет на окружающую среду, производство продуктов питания, передает АПА.

Было отмечено, что неправительственная организация, которую она представляет, призывает Совет по правам человека и международное сообщество принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, а также поддержать мирные и миротворческие усилия.

«IRDG призывает к укреплению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо приводить к большим человеческим потерям и травмам в то время, когда мины можно легко обезвредить», — отметила координатор.