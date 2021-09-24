Телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа

Телефоны по меньшей мере пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, сообщает независимое французское издание Mediapart, специализирующееся на расследованиях.

По данным издания, программное обеспечение Pegasus, используемое для слежки, было обнаружено на телефонах пяти французских министров в 2019 и 2020 годах. Следы программы удалось выявить в ходе проверки службами безопасности Франции.

Телефоны прослушивались у министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур, министра сельского хозяйства Жульена Денорманди (до 2020 года занимал должность министра городов и жилищного хозяйства), министра-делегата жилищного строительства Эммануэль Варгон (до 2020 года — госсекретарь при министре по экологическим преобразованиям) и министра заморских территорий Себастьяна Лекорню.