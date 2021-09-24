Телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа

24 сентября, 18:47

Телефоны по меньшей мере пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, сообщает независимое французское издание Mediapart, специализирующееся на расследованиях.

По данным издания, программное обеспечение Pegasus, используемое для слежки, было обнаружено на телефонах пяти французских министров в 2019 и 2020 годах. Следы программы удалось выявить в ходе проверки службами безопасности Франции.

Телефоны прослушивались у министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур, министра сельского хозяйства Жульена Денорманди (до 2020 года занимал должность министра городов и жилищного хозяйства), министра-делегата жилищного строительства Эммануэль Варгон (до 2020 года — госсекретарь при министре по экологическим преобразованиям) и министра заморских территорий Себастьяна Лекорню.

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Иранский посол: Информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад

24 сентября, 19:43

«Вопрос, связанный с учениями, проведенными Ираном, представлен в ошибочной форме. Позиции государств выражают представители официальных структур, а не другие лица».

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

Посол отметил, что информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад, это были плановые учения: «Эти учения проводятся планово, предыдущие учения прошли в Западном Азербайджане. Наша военная мощь не может считаться угрозой для наших друзей» (цитата про АПА).