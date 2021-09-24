Акиф Меликов: Театр Оперы и балета откроется в конце 2022 года

Два томительных года пандемии превратили заядлых театралов столицы в испуганных домоседов, вынужденных довольствующихся ТВ и собственным музыкальным архивом. Все мы ждали скорейшего окончания пандемии еще и потому, что тогда, наконец, смогли бы снова наслаждаться походами в любимый Академический театр оперы и балета, наслаждаться пением соловья азербайджанской оперы, красавицы Афаг Аббасовой, с замиранием сердца ждать появления за дирижерским пультом несравненного любимчика публики Эйюба Гулиева, всякий раз сотрясать аплодисментами зал, поддерживая любимую балетную труппу, кричать браво и тайком утирать слезы восторга при мысли, что наконец-то мы воссоединились с любимыми артистами и утраченная во время пандемии духовность снова займет в душе главенствующее место.

Но казалось, что нужно дождаться не только конца пандемии. И причина ожидания на этот раз радостная и приятная.

Несколько месяцев назад фасад Оперного театра обнесли строительными лесами, и сейчас идет трудоемкий процесс реставрации фасадной части. В социальных сетях тема реставрации театра Оперы и балета набирает обороты, граждане высказывают опасения, что привычный облик театра, скорее всего, будет изменен.

Известный архитектор Эльчин Алиев сообщил, что до начала реставрационных работ фасад здания находился в удручающем состоянии. Э. Алиев отметил, что исторический облик фасада был нарушен необъяснимым поднятием двух башен, цокольная часть фасада и колонны были грубо облицованы мраморными плитами, заменены на массивные цементные ограждения кованые металлические решетки большого балкона-террасы на втором этаже.

По словам Э.Алиева, все эти минусы привели к существенному отличию настоящего фасада от оригинального, созданного более ста десяти лет назад автором проекта.

Сотрудник «Минвала» связался с директором театра Оперы и балета Акифом Меликовым, который отметил, что реставрационные работы театра – как внутренние, так и внешние – закончатся к концу 2022 года. Реставрацию в рамках госпрограммы проводит австрийская компания «Erich Pummer».

«Все работы ведутся на очень высоком профессиональном уровне. Реставраторы сохранят традиционный вид театра, не будет никаких спонтанных новшеств, это главное условие. Но все зрители и сами знали, что наш театр давно нуждался в капитальном ремонте, и неудивительно, ведь с момента его последней реставрации прошло 40 лет», – отметил он.

А. Меликов отметил, что в ходе работ будет заменено покрытие кровли на здании, обновлена система канализации, заменены все деревянные двери и окна и так далее.

«Но одно могу сказать с уверенностью: после открытия обновленного театра наша публика сможет наслаждаться любимыми спектаклями в самых комфортабельных условиях. В ходе работ будет отреставрирован зрительский зал, ложи, фойе. Нам будет чем удивить вас. Потерпите еще год, и сами все увидите», — резюмировал Акиф Меликов.

Яна Мадатова