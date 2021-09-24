Венгрия отказалась менять политику в отношении ЛГБТ

Венгрия отказывается меня свою политику в отношении пропаганды ЛГБТ, несмотря на давление со стороны европейского сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью Associated Press (АР).

Дипломат обвинил Европейскую комиссию в шантаже и призвал ЕС не навязывать Будапешту свою позицию. «Мы не пойдем на компромиссы в этих вопросах, поскольку являемся суверенной страной, суверенной нацией», — подчеркнул он. Глава МИД отметил, что венгерские власти продолжать стоять на своем ради будущего детей.

9 сентября Сийярто уточнил, что закон против ЛГБТ-пропаганды не направлен на ущемление прав геев и иных сексуальных меньшинств. Он указал, что в его основе лежит запрет на распространение материалов порнографического характера, а также пропаганды гомосексуализма и смены пола среди детей. По словам министра, после 18 лет граждане вольны сами выбирать свой будущий путь.