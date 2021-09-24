Венгрия отказалась менять политику в отношении ЛГБТ

24 сентября, 14:30

Венгрия отказывается меня свою политику в отношении пропаганды ЛГБТ, несмотря на давление со стороны европейского сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью Associated Press (АР).

Дипломат обвинил Европейскую комиссию в шантаже и призвал ЕС не навязывать Будапешту свою позицию. «Мы не пойдем на компромиссы в этих вопросах, поскольку являемся суверенной страной, суверенной нацией», — подчеркнул он. Глава МИД отметил, что венгерские власти продолжать стоять на своем ради будущего детей.

9 сентября Сийярто уточнил, что закон против ЛГБТ-пропаганды не направлен на ущемление прав геев и иных сексуальных меньшинств. Он указал, что в его основе лежит запрет на распространение материалов порнографического характера, а также пропаганды гомосексуализма и смены пола среди детей. По словам министра, после 18 лет граждане вольны сами выбирать свой будущий путь.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.