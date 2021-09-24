Модные дома Saint Laurent и Brioni отказываются от меха

Модный дом Saint Laurent со следующего года не будет использовать мех в своих коллекциях. Примеру последует и бренд дизайнерской мужской одежды Brioni. Оба модных дома принадлежат французскому производителю предметов роскоши — компании Kering (бывшей PPR) французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

«На протяжении многих лет Kering стремилась стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией роскоши, неотделимой от высочайших экологических и социальных ценностей и стандартов», — заявил Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering.

«Пришло время сделать еще один шаг и прекратить использование меха во всех наших коллекциях, — добавил он. — Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этим переменам».

Защитники животных давно добиваются от модных домов отказа от использования натурального меха. В последние годы один за другим бренды прислушивались к активистам.

Из брендов, входящих в империю Франсуа Пино, первым об отказе от меха заявил в 2017 году Gucci. Примеру последовали Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Модный дом Prada обещал с 2020 года более не использовать мех животных при разработке новых моделей. Burberry еще в 2018 году заявляла об отказе от применения натурального меха в своих разработках, а также обещала вывести из продажи уже готовые меховые изделия. Gucci не использует мех начиная с весны-лета 2018 года. В изделиях Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen также нет меха натуральных животных. Chanel об отказе от меха заявлял в 2018 году. Versace и Michael Kors также более не используют натуральный мех . Calvin Klein перестал использовать мех еще в 1994 году. Canada Goose обещала полностью исключить мех к концу 2022 года.

Тогда же, к концу 2022 года пообещал искоренить мех их коллекций и модный дом Valentino.

В августе бренд Oscar de la Renta пообещал перестать выпускать изделия из меха. Saint Laurent оставался одним из немногих модных домов, в коллекциях которого все еще использовался мех (вместе с Dior, Fendi и Louis Vuitton).