В России обеспокоены возможностью США нанести удар из космоса



Гендиректор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков считает, что Соединенные Штаты отрабатывают технологии создания многоразовых боевых орбитальных аппаратов, способных наносить скрытные удары из космоса. Об этом он рассказал в интервью «Красной звезде».

Новиков отметил, что США модернизируют и разрабатывают целый спектр средств, которые должны позволить им наносить быстрые точечные удары по любым типам целей в любой точке мира.

«Если говорить о воздушно-космических средствах, то это прежде всего орбитальные беспилотные аппараты Х-37», — сказал гендир.

По его словам, первый такой аппарат запустили в 2010 году, а к сегодняшнему дню их уже несколько. Официально у таких устройств научно-исследовательские цели.

«Но мы понимаем, что они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок. США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов», — добавил Новиков.

По мнению главы «Алмаз-Антей», на основе экспериментов с этими беспилотными аппаратами отрабатываются технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем. Эти системы должны обеспечить оперативность действий и широкий спектр возможностей при снижении стоимости эксплуатации.