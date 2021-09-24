В России обеспокоены возможностью США нанести удар из космоса

24 сентября, 14:00


Гендиректор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков считает, что Соединенные Штаты отрабатывают технологии создания многоразовых боевых орбитальных аппаратов, способных наносить скрытные удары из космоса. Об этом он рассказал в интервью «Красной звезде».

Новиков отметил, что США модернизируют и разрабатывают целый спектр средств, которые должны позволить им наносить быстрые точечные удары по любым типам целей в любой точке мира.

«Если говорить о воздушно-космических средствах, то это прежде всего орбитальные беспилотные аппараты Х-37», — сказал гендир.

По его словам, первый такой аппарат запустили в 2010 году, а к сегодняшнему дню их уже несколько. Официально у таких устройств научно-исследовательские цели.

«Но мы понимаем, что они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок. США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов», — добавил Новиков.

По мнению главы «Алмаз-Антей», на основе экспериментов с этими беспилотными аппаратами отрабатываются технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем. Эти системы должны обеспечить оперативность действий и широкий спектр возможностей при снижении стоимости эксплуатации.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.