Российский чиновник связал причины пермского инцидента с влиянием Интернета

24 сентября, 12:16


Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал деструктивное влияние интернета причиной пермского инцидента, где в результате стрельбы были убиты шесть человек и ещё 43 ранены. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его мнению, основные причины инцидентов, подобных пермскому, связаны с тем, что подростки не получают достаточного воспитания и ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы, физически устраняя оппонента. Таким образом насилие для детей становится естественным и нормальным, а нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. Ситуацию усугубляют и блогеры, которые намеренно создают видеоматериалы издевательств над людьми.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — заявил глава СК.

Ранее Бастрыкин заявил, что Следственный комитет проверяет появившуюся в соцсетях информацию о массовой подготовке нападений на школы. Общественный резонанс после расстрела студентов в Перми вызвал у некоторых подростков желание повторить такие действия: у антигероев, которые открывают стрельбу в учебных заведениях, очень быстро появляются единомышленники.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.