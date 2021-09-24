Алиев подчеркнул особую роль русского языка в Азербайджане

Президент Алиев высоко оценивает роль большой русской общины в жизни страны. Как передает Minval.az, в интервью журналу «Национальная оборона» глава государства отметил, что это достойные граждане нашей страны, которые играют очень большую роль в деле укрепления двусторонних связей между Азербайджаном и Россией.

«У нас 340 школ с обучением на русском языке, и в государственных высших учебных заведениях есть факультеты на русском языке, и десятки тысяч студентов и школьников обучаются на русском языке. Это я считаю тоже важным фактором наших межгосударственных отношений», – подчеркнул азербайджанский лидер.