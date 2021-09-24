Экс-главу МВД Нахчывана посадили на 11 лет

24 сентября, 11:44

Завершено судебное заседание по уголовному делу бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова.

На процессе под председательством судьи Военного суда Нахчыванской АР Полада Гасанова был зачитан приговор, сообщает Report.

Решением суда, А.Ахмедов приговорен к 11 годам лишения свободы. Началом срока его отбывания признано 25 февраля 2021 года.

Кроме того, соответствующим органом направлено представление о лишении ранее присвоенных обвиняемому высших специальных званий «генерал-майор внутренней службы», «генерал-лейтенант полиции», «генерал-лейтенант» и ордена «Флаг Азербайджана».

Недовольный приговором осужденный обратился в военный суд Нахчыванской АР, однако суд отклонил его жалобу.

В материалах следствия отмечается, что А.Ахмедов получил от граждан в виде взяток денежные средства в размере более 9 млн манатов.

Бывший министр также нанес материальный ущерб МВД Нахчывана на сумму 5 млн манатов.

А.Ахмедову предъявлены обвинения по статьям 179.4, 308.2, 308-1.2, 311.3.2, 311.3.3 и 341.2.3 УК Азербайджана.

Отметим, что до 2017 года А.Ахмедов занимал пост министра внутренних дел Нахчыванской АР.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.