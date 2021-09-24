«Москва не станет ставить крест на отношениях с Турцией, несмотря на нарастающую активность тандема Анкара-Киев»

Большие планы в экономических отношениях Анкары и Киева, заявленные публично на встрече двух президентов в США, заставили экспертов строить прогнозы о перспективах подобного сотрудничества. Однако, тут вряд ли стоить полагаться на оценки некоторых российских СМИ, постоянно повторяющих как мантру фразы о «тяжелом состоянии украинской экономике и невозможности партнерства с кем-либо».

Ясно, что Анкара и Киев слов на ветер не бросают, и речь идет о серьезном наращивании взаимодействий в самых разных областях. Так как обстоят дела на самом деле, и с чем связаны столь заметные подвижки в отношениях Анкары и Киева?

«Отношения Турции и Украины имеют долгую историю — уже тридцать лет, и поэтому говорить, что они начинаются с чистого листа после встречи Зеленского и Эрдогана в США тоже не совсем верно. Это будет продолжением сотрудничества, которое уже идет давно по нарастающей: по взаимной торговле, в военной сфере, в туризме», – подчеркнул в беседе с Minval.az украинский политолог Вячеслав Ковтун, отметив при этом, что Турция рассматривает Украину как своего партнера, поскольку видит себя лидером в Черноморском бассейне, и для нее Украина важна как страна с большим населением и занимающая стратегическое положение в регионе.

По мнению Ковтуна, в данном случае следует ожидать заметного увеличения товарооборота между странами и создание новых совместных предприятий: хотя тут, конечно, как бизнес решит.

Что касается реакции России на укреплении связей Турции и Украины, то по словам политолога, от России не стоит ждать каких-то новых подходов, потому что Россия, в принципе, тоже видит Турцию в качестве стратегического партнера, что также проявилось в ходе Карабахского конфликта и его решения.

«Дело в том, что все заключенные с Турцией крупные договора, контракты и поставки того же вооружения имеют первостепенное значение для России, и здесь Кремль не может рисковать и реагировать на происходящее слишком эмоционально – можно и обжечься. Поэтому Россия не готова ставить под сомнение свои отношения с Турцией, несмотря на нарастающую активность тандема Анкара-Киев», – отметил украинский политолог.

Так что, по словам Ковтуна, Россия скорее будет наблюдать за происходящим и делать какие-то заявления, которые никак не скажутся на развитии отношений Турции и Украины.

Между тем, по мнению политолога, создание зоны свободной торговли между Турцией и Украиной уже давно обсуждается, и пора выходить на финальную стадию.

«Это не новый вопрос, он обсуждался еще пять лет назад, поэтому тут, скорее, речь идет о каких-то финальных взаимных уступках, а затем подписание наконец–то должно состояться», – резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров