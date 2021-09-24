С 1 октября Португалия отменяет карантин

24 сентября, 18:00

Португалия отменит почти все ограничения по COVID -19, позволив с 1 октября полностью посещать рестораны и культурные заведения, заявил премьер-министр Антонио Коста, сообщает Reuters.

Среди немногих правил, которые остаются, ношение масок является обязательным в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах. На прошлой неделе маски перестали быть обязательными на открытом воздухе.

Поскольку Португалия сейчас полностью вакцинировали более 8,5 млн человек или 83,4% ее населения, после закрытия с марта 2020 ночным клубам и барам будет разрешено работать снова.

Однако клиентам придется предъявить цифровой сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

С 1 октября больше не будет ограничений по количеству людей, которым разрешено сидеть вместе в ресторанах и кафе посещать культурные мероприятия, свадьбы и крестины.

Цифровые сертификаты или отрицательные тесты больше не будут обязательными в отелях и спортзалах, но они все равно будут нужны для авиаперевозок или морских путешествий, а также для посещения крупных культурных или спортивных мероприятий, сказал Коста.

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Иранский посол: Информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад

24 сентября, 19:43

«Вопрос, связанный с учениями, проведенными Ираном, представлен в ошибочной форме. Позиции государств выражают представители официальных структур, а не другие лица».

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

Посол отметил, что информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад, это были плановые учения: «Эти учения проводятся планово, предыдущие учения прошли в Западном Азербайджане. Наша военная мощь не может считаться угрозой для наших друзей» (цитата про АПА).