В Италии задержан Карлес Пучдемон: ему грозит 30 лет тюрьмы

24 сентября, 12:28

Бывший лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния, сообщил его адвокат в «Твиттере».

Согласно сообщению Гонсало Бойе, Пучдемона задержали по международному ордеру на арест, изданному Испанией в октябре 2019 года.

В сообщении Бойе сказано, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. Юрист также утверждает, что ордер, по которому задержали политика, «приостановлен решением Суда Европейского союза».

Согласно заявлению офиса Пучдемона, которое цитирует агентство Рейтер, тот был задержан в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл для участия в международной выставке. Представители Пучдемона сообщают, что на следующий день он предстанет перед апелляционным судом, которому предстоит принять решение о его возможном освобождении, либо экстрадиции в Испанию.

Как передает корреспондент Би-би-си, на Сардинии Пучдемон планировал рекламировать каталонский фольклор и проводить встречи с местными лидерами.

Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который испанский суд признал незаконным. Сргласно закона Испании, в целом Пучдемон может провести за решеткой 30 лет.

Пучдемон бежал из Испании, а в 2019-м был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако в марте этого года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.