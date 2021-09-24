В Италии задержан Карлес Пучдемон: ему грозит 30 лет тюрьмы

Бывший лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния, сообщил его адвокат в «Твиттере».

Согласно сообщению Гонсало Бойе, Пучдемона задержали по международному ордеру на арест, изданному Испанией в октябре 2019 года.

В сообщении Бойе сказано, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. Юрист также утверждает, что ордер, по которому задержали политика, «приостановлен решением Суда Европейского союза».

Согласно заявлению офиса Пучдемона, которое цитирует агентство Рейтер, тот был задержан в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл для участия в международной выставке. Представители Пучдемона сообщают, что на следующий день он предстанет перед апелляционным судом, которому предстоит принять решение о его возможном освобождении, либо экстрадиции в Испанию.

Как передает корреспондент Би-би-си, на Сардинии Пучдемон планировал рекламировать каталонский фольклор и проводить встречи с местными лидерами.

Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который испанский суд признал незаконным. Сргласно закона Испании, в целом Пучдемон может провести за решеткой 30 лет.

Пучдемон бежал из Испании, а в 2019-м был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако в марте этого года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.