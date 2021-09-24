Жириновский: Армении сейчас помогаем — против Азербайджана

24 сентября, 11:04

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал Кремль прекратить оказывать всестороннюю помощь зарубежным странам.

«Наша страна помогала 70 лет всему миру! Отдали все наши богатства чужим партиям, другим странам! И вот с этим я боролся, и ЛДПР боролась, и борется, чтобы прекратить им помогать! Вот Белоруссия — последняя страна, которую мы взяли на прицеп!» − отметил он.

Жириновский считает, что с союзниками нужна политика «бдительного дружелюбия», а не гуманитарной помощи.

«Армении сейчас помогаем — против Азербайджана. Уже формируют самолеты помогать голодающим Афганистана! ЛДПР против этого! И постоянно будем выступать: ни одного грамма продовольствия ни в одну страну! Ни одной копейки ни в одну страну! Ни одного солдата нашего не направлять ни в одну страну! Помогать надо своим гражданам, вот это будет правильным шагом», − заключил он.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.