Жириновский: Армении сейчас помогаем — против Азербайджана

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал Кремль прекратить оказывать всестороннюю помощь зарубежным странам.

«Наша страна помогала 70 лет всему миру! Отдали все наши богатства чужим партиям, другим странам! И вот с этим я боролся, и ЛДПР боролась, и борется, чтобы прекратить им помогать! Вот Белоруссия — последняя страна, которую мы взяли на прицеп!» − отметил он.

Жириновский считает, что с союзниками нужна политика «бдительного дружелюбия», а не гуманитарной помощи.

«Армении сейчас помогаем — против Азербайджана. Уже формируют самолеты помогать голодающим Афганистана! ЛДПР против этого! И постоянно будем выступать: ни одного грамма продовольствия ни в одну страну! Ни одной копейки ни в одну страну! Ни одного солдата нашего не направлять ни в одну страну! Помогать надо своим гражданам, вот это будет правильным шагом», − заключил он.