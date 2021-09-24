Талибан против присутствия иностранных войск в Афганистане

24 сентября, 11:19


Новое правительство Афганистана категорически против любого присутствия иностранных вооруженных сил на своей территории.

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

«Нет, мы не приемлем никаких вооруженных иностранных сил на нашей земле. Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана», — сказал Муджахид.

По словам замминистра, талибы на сегодняшний день обходятся собственными силами в борьбе с террористами. «Нам достаточно поддержки нашего народа в борьбе против организации ИГ», — сказал он.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.