Талибан против присутствия иностранных войск в Афганистане



Новое правительство Афганистана категорически против любого присутствия иностранных вооруженных сил на своей территории.

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

«Нет, мы не приемлем никаких вооруженных иностранных сил на нашей земле. Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана», — сказал Муджахид.

По словам замминистра, талибы на сегодняшний день обходятся собственными силами в борьбе с террористами. «Нам достаточно поддержки нашего народа в борьбе против организации ИГ», — сказал он.