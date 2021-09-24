Ильхам Алиев рассказал, как Путин попросил его не унижать Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал подробности подписания трехстороннего соглашения о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Текст был в конечном итоге согласован. Предполагалось, естественно, его подписание, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это в нашем присутствии. Президент России – человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить. Так что я согласился, что мы будем подписывать данный документ вдвоем, но, естественно, с гарантией, что Пашинян это тоже где-нибудь подпишет. Где он это подписал – до сих пор не известно. Я неоднократно публично задавался этим вопросом, но ответа не получил, может быть, по прошествии года мы об этом наконец узнаем – просто для истории.

Вот пока что только в этом объеме я могу рассказать о том историческом дне», — рассказал Ильхам Алиев в интервью журналу «Национальная оборона».