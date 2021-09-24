Ильхам Алиев рассказал, как Путин попросил его не унижать Пашиняна

24 сентября, 09:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал подробности подписания трехстороннего соглашения о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Текст был в конечном итоге согласован. Предполагалось, естественно, его подписание, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это в нашем присутствии. Президент России – человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить. Так что я согласился, что мы будем подписывать данный документ вдвоем, но, естественно, с гарантией, что Пашинян это тоже где-нибудь подпишет. Где он это подписал – до сих пор не известно. Я неоднократно публично задавался этим вопросом, но ответа не получил, может быть, по прошествии года мы об этом наконец узнаем  – просто для истории.

Вот пока что только в этом объеме я могу рассказать о том историческом дне», — рассказал Ильхам Алиев в интервью журналу «Национальная оборона».

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Алиев сообщил, что Азербайджан подал заявки на закупку нового оружия у России

24 сентября, 09:26

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники.

«Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», — сказал азербайджанский лидер в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным его связывают очень доверительные отношения.

«И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают», — сказал Алиев.

По его словам, у России и Азербайджана идет «хорошая работа» по всем направлениям, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что и в будущем сотрудничество между двумя странами «будет идти по нарастающей».