Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана

24 сентября, 09:13

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, в ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются во всех сферах.

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов, стоящих на повестке дня двусторонних отношений, а также по перспективам развития сотрудничества в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной и других сферах. Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции, осуществляемых на освобожденных территориях после подписания трехстороннего заявления.

Гусейн Амир Абдуллахиян подчеркнул заинтересованность иранской стороны в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.

В ходе встречи также были обсуждены международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Алиев сообщил, что Азербайджан подал заявки на закупку нового оружия у России

24 сентября, 09:26

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники.

«Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», — сказал азербайджанский лидер в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным его связывают очень доверительные отношения.

«И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают», — сказал Алиев.

По его словам, у России и Азербайджана идет «хорошая работа» по всем направлениям, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что и в будущем сотрудничество между двумя странами «будет идти по нарастающей».