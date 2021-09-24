Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, в ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются во всех сферах.

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов, стоящих на повестке дня двусторонних отношений, а также по перспективам развития сотрудничества в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной и других сферах. Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции, осуществляемых на освобожденных территориях после подписания трехстороннего заявления.

Гусейн Амир Абдуллахиян подчеркнул заинтересованность иранской стороны в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.

В ходе встречи также были обсуждены международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.