Боррель: Чем сильнее Европа, тем сильнее НАТО

Чем сильнее Европа, тем сильнее НАТО. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью программе News Hour («Час новостей») на американском телеканале PBS.

Глава европейской дипломатии выразил удовлетворение известием о планируемой в конце октября встрече президентов США и Франции — Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

«Мы должны преодолеть сложившуюся ситуацию, потому что не можем позволить себе разделение, так как этим воспользуются не совсем дружественные нам силы. Однако следует признать, что европейцы обладают более сильным военным потенциалом, чтобы разделить бремя защиты западного мира», — сказал Боррель (цитата по «Анадолу»).

По его словам, «более сильная Европа» не станет источником беспокойства НАТО.

«Чем сильнее Европа, тем сильнее НАТО, потому что мы часть Североатлантического альянса », — подчеркнул Боррель.