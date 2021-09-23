Боррель: Чем сильнее Европа, тем сильнее НАТО

24 сентября, 00:45

Чем сильнее Европа, тем сильнее НАТО. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью программе News Hour («Час новостей») на американском телеканале PBS.

Глава европейской дипломатии выразил удовлетворение известием о планируемой в конце октября встрече президентов США и Франции — Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

«Мы должны преодолеть сложившуюся ситуацию, потому что не можем позволить себе разделение, так как этим воспользуются не совсем дружественные нам силы. Однако следует признать, что европейцы обладают более сильным военным потенциалом, чтобы разделить бремя защиты западного мира», — сказал Боррель (цитата по «Анадолу»).

По его словам, «более сильная Европа» не станет источником беспокойства НАТО.

«Чем сильнее Европа, тем сильнее НАТО, потому что мы часть Североатлантического альянса », — подчеркнул Боррель.

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Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

23 сентября, 23:06

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении Международного суда.

«По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства», — говорится в сообщении.