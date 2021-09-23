На Эльбрусе альпинисты попали в снежную бурю, есть погибшие

24 сентября, 00:31

Группа из 19 альпинистов, которые собрались покорить Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию — при этом трое туристов погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни», — заявили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Впоследствии РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило о трех погибших альпинистах.

Также сообщается, что еще один из туристов получил травму ноги.

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Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

23 сентября, 23:06

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении Международного суда.

«По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства», — говорится в сообщении.