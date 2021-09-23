На Эльбрусе альпинисты попали в снежную бурю, есть погибшие

Группа из 19 альпинистов, которые собрались покорить Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию — при этом трое туристов погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни», — заявили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Впоследствии РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило о трех погибших альпинистах.

Также сообщается, что еще один из туристов получил травму ноги.