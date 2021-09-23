В Канаде скончался 97-летний нацистский преступник

24 сентября, 00:16

В Канаде умер 97-летний нацистский преступник Гельмут Оберлендер, подозреваемый в геноциде в Ейске, сообщает «Лайф» со ссылкой на местное издание Global News. Газета цитирует семью бывшего эсэсовца, которая сообщила, что он скончался «в своём доме в провинции Онтарио в окружении родных».

Оберландер был членом нацистского «эскадрона смерти» Einsatzkommando 10a, действовавшего за линией фронта немецкой армии на восточных оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Это подразделение считается виновным в гибели более двух миллионов человек, большинство из которых были евреями.

Бывший эсесовец с 1954 года проживал в Канаде, скрывая от властей информацию о своём прошлом. Когда правда вскрылась, федеральное правительство лишило Оберлендера канадского гражданства. Ему грозила депортация, велись суды.

﻿

Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

23 сентября, 23:06

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении Международного суда.

«По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства», — говорится в сообщении.