В Канаде скончался 97-летний нацистский преступник

В Канаде умер 97-летний нацистский преступник Гельмут Оберлендер, подозреваемый в геноциде в Ейске, сообщает «Лайф» со ссылкой на местное издание Global News. Газета цитирует семью бывшего эсэсовца, которая сообщила, что он скончался «в своём доме в провинции Онтарио в окружении родных».

Оберландер был членом нацистского «эскадрона смерти» Einsatzkommando 10a, действовавшего за линией фронта немецкой армии на восточных оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Это подразделение считается виновным в гибели более двух миллионов человек, большинство из которых были евреями.

Бывший эсесовец с 1954 года проживал в Канаде, скрывая от властей информацию о своём прошлом. Когда правда вскрылась, федеральное правительство лишило Оберлендера канадского гражданства. Ему грозила депортация, велись суды.