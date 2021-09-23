Россия готовится к полетам на Луну

Корпорация Роскосмос намерена разработать технику для пилотируемых полетов на Луну и объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации таких миссий. Об этом говорится в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится в документе, который приводит РИА Новости.

Впервые в официальных документах Роскосмоса указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете Ангара с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.