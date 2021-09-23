Россия готовится к полетам на Луну

23 сентября, 23:21

Корпорация Роскосмос намерена разработать технику для пилотируемых полетов на Луну и объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации таких миссий. Об этом говорится в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится в документе, который приводит РИА Новости.

Впервые в официальных документах Роскосмоса указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете Ангара с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

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Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

23 сентября, 23:06

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении Международного суда.

«По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства», — говорится в сообщении.