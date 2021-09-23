В США ребенок построил дом на дереве и сдает его туристам

Эли Сильвестр из США очень хотел свой дом на дереве. Впервые о своей мечте он рассказал маме, когда ему было шесть лет (сейчас мальчику девять). Мама Эли Рэйчел подумала, что под домиком ее сын имеет в виду несколько кусков фанеры, которые находятся на дереве, и предложила ребенку самостоятельно заработать на его строительство. Вместо небольшого укрытия у Эли получился полноценный гостевой дом со всеми удобствами, зиплайном и батутом.

«Я хотела, чтобы Эли понял, как создаются вещи, как они покупаются, а также чтобы он научился общаться с людьми», — говорит Рэйчел, слова которой приводит «Моя планета» со ссылкой на Insider.

Эли за два года заработал $4800. Мальчик с детства умеет работать с инструментами — он делал рамки на продажу, птичьи кормушки и другие вещи из дерева. Рэйчел считала такие затраты на дом преувеличенными, однако сын сказал ей, что собирается окупить строительство, сдавая дом на дереве в аренду, а доход он предложил делить пополам.

Эли также просил родственников дарить ему на дни рождения и праздники деньги. Все, что получал, он направлял на строительство. Мальчик хотел собрать $10 000, чтобы закупить все необходимые строительные и отделочные материалы. В итоге Рэйчел профинансировала строительство, вложив в дом последние $9000, которые она откладывала.

Отец Эли — ландшафтный дизайнер. Он научил сына, как правильно прокладывать дорожки на участке и управляться с различными инструментами. Во время строительства Эли помогал наемным рабочим с замерами и другими работами.

Строительство закончилось в этом году, уже в мае Эли впервые сдал свой дом туристам (всего за все время дом бронировали 21 раз). Внутри дома стоят две односпальные кровати, есть ванная комната, гостиная с диваном, телевизором и камином, зона с чайником, мини-холодильником и кухонной плитой. Дом двухуровневый, на второй этаж можно подняться по лестнице. Также у дома есть своя терраса, зиплайн, батут. Гости могут взаимодействовать с животными на участке Сильвестров: курами, кошками, утками. Недалеко от участка находится озеро, внизу на участке можно жарить барбекю. Ночь в таком доме обойдется в $150.

Мама мальчика рассказала, что он собирается потратить свою долю выручки на благотворительность — помочь накрыть праздничный ужин для десяти семей в День благодарения.