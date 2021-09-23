Эрдоган: США не действовали и не действуют честно

США заняли неблаговидную позицию в вопросе передаче Турции истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в новом здании «Турецкого дома» (Türkevi) в Нью-Йорке.

«Турция действует в этом вопросе честно, наша позиция честна, но, к сожалению, США не действовали и не действуют честно», — сказал, в частности, турецкий лидер. Его слова приводит «Анадолу».

По его словам, отказ США передать Турции F-35, используя проблему С-400 в качестве предлога, неверен ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения межгосударственных отношений.

Глава государства подчеркнул, что Анкара стремится к тому, чтобы «Турция и США, как две страны НАТО, относились друг к другу дружелюбно, а не враждебно».

При этом он с сожалением констатировал, что в отличие от предыдущих администраций, нынешняя администрация Белого дома далека от конструктивной позиции в отношениях с Анкарой. «Я хорошо сработался с Бушем-младшим, с г-ном Обамой, с г-ном Трампом, но я не могу сказать, что мы хорошо начали с г-ном Байденом», — сказал президент Эрдоган.

В частности, он подверг критике передачу американскими властями оружия террористическим организациям, создающим угрозу национальной безопасности Турции. «Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям. Мы не собираемся равнодушно взирать на это», — предупредил турецкий лидер.

Президент Эрдоган также коснулся событий в Афганистане. Он указал, что сложившаяся в этой стране непростая ситуация в немалой степени является следствием действий Соединенных Штатов. «Если вы посмотрите на оружие, которое в настоящее время находится в руках талибов, это оружие является оружием США. Следовательно, им придется заплатить за это цену», — сказал глава турецкого государства.

Комментируя перспективы процесса урегулирования политического кризиса в Афганистане Эрдоган отметил, что «глядя на нынешний подход талибов, можно с сожалением констатировать, что всеобъемлющая и всеохватывающая администрация в Афганистане так и не сформировалась».

Президент Эрдоган также отверг утверждения о якобы существовании в Турции «курдской проблемы». «В Турции нет курдской проблемы. Мы уже решили эту проблему, мы ее преодолели, мы с ней покончили», — подчеркнул он.

Глава государства затронул и усилия Турции в борьбе с глобальным изменением климата. По его словам, Анкара озвучит свою позицию по этой проблеме в своем послании к участникам Международной конференции по климату, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго.

Президент Эрдоган также высказал отношение к предстоящим парламентским выборам в Германии, которые пройдут в сентябре. Глава турецкого государства выразил надежду, что к власти в ФРГ придет правительство, деятельность которого пойдет на пользу как туркам, проживающим в стране, так и двусторонним отношениям между Анкарой и Берлином.