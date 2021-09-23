Наркотрафик из Ирана в Ханкенди

Упорство, с которым Иранские TIRы и бензовозы прорывались в зону, временно контролируемую российскими миротворцами в Карабахе, объяснить исключительно торговой прибылью – невозможно. Ведь объемы продаж мизерные. Стоит ли из-за нескольких сотен тысяч или даже пары миллионов долларов создавать ненужное напряжение в азербайджано-иранских отношениях? Но все встает на место, если в этот конфликтный ребус ввести не называемую гласно, но в действительности самую важную составляющую – наркотрафик. Известно, что более четверти века территория Карабаха, оккупированная армянскими вооруженными силами, использовалась для незаконного оборота наркотиков.

После 44-дневной войны 2020 года, по результатам которой Баку полностью восстановил свой контроль по всей линии азербайджано-иранской границы, прежние маршруты наркотрафика из Ирана оказались оборваны. Только в текущем году зафиксированы множество попыток прорыва наркокурьеров на нашу территорию, с оказанием вооруженного сопротивления, а объем конфискованного героина и синтетических наркотиков измеряется тоннами. А это уже убытки на десятки, а возможно и сотни миллионов долларов.

Не удивительно, что управляемые соответствующими спецслужбами ИРИ наркокурьеры изыскивают иные маршруты наркотрафика. Судя по всему, ими решено возобновить наркотический гешефт с марионеточным руководством карабахских армян. Тем более, что появилась возможность вовлечь в преступную деятельность также миротворцев с целью дальнейшей переброски наркотических материалов в Россию.

Если выяснится, что задержанные недавно иранские водители ранее привлекались в Азербайджане за наркотрафик, то это будет уже не версия, а подтвержденный факт. А значит установление пограничного и таможенного контроля Азербайджана на входе в Лачинский коридор становится необходимым для исключения любых незаконных проникновений. При всех случаях вопрос наркотрафика из Ирана необходимо держать в поле зрения не только нам в Азербайджане, но и соответствующим российским структурам.

Расим Мусабеков

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