«Наши иранские друзья сказали, что это было недоразумением, такие случаи больше не повторятся»

«На наших встречах этот вопрос много обсуждался. Азербайджанский народ, разумеется, хочет найти ответ на вопрос, почему наш сосед Иран, с которым мы имеем общую культуру, историю, ведет себя так по отношению к Азербайджану?».

Директор Центра иранских исследований Турции Хаггы Уйгур в ходе визита в Агдам, высказался на тему перевозок Ираном грузов на азербайджанские территории, находящиеся под контролем российских миротворцев, без разрешения Баку.

«На наших встречах этот вопрос много обсуждался. Азербайджанский народ, разумеется, хочет найти ответ на вопрос, почему наш сосед Иран, с которым мы имеем общую культуру, историю, ведет себя так по отношению к Азербайджану? Наши иранские друзья сказали, что это было недоразумением, такие случаи не повторятся. Водители заявляют, что сделали это по собственной инициативе, больше такое не повторится. Надеемся, что это действительно так, и отныне автомобили из Ирана не будут незаконно проникать на территорию Азербайджана, грузы не будут перевозиться, и Иран будет вести себя достойно, как подобает мусульманской и братской стране», – отметил он.

Комментируя проведение учений на границе Ирана с Азербайджаном, Х.Уйгур отметил, что одной из целей их визита в Азербайджан является внесение ясности в этот вопрос:

«Это нужно уточнить у официальных лиц Ирана. Знаете, иногда контакты посредством СМИ приводят к недопониманию. В иранских СМИ тиражируется много направленной против нас информации. В Иране есть группы, которые очень обеспокоены турецко-азербайджанским сотрудничеством. Учения, проведенные в Азербайджане с участием Азербайджана, Турции и Пакистана, вызвали возмущение в некоторых кругах в Иране. Но это не антииранские учения. В Иране есть круги, которые выступают с жесткой позицией. Возможно, они таким образом посылают месидж «мы здесь, мы проводим учения и показываем, что сильны». Но мы и без того знаем, что Иран является сильным государством, эти учения были не к месту. В то же время Иран является независимой, суверенной страной, вправе проводить учения в любое время и в любом месте страны», – заключил он.