«Таинственный» частный самолет из Анкары приземлился в Ереване

23 сентября, 17:02

Несколько минут назад в Ереване приземлился турецкий частный самолет. Об этом пишут сообщают армянские СМИ со ссылкой данные сервиса Flightradar24.

В Ереван самолет прилетел из Анкары.

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.