В Азербайджане 24 пациента скончались от коронавируса

Обнародована статистика суточной заболеваемости коронавирусом в стране.
Так, за последние сутки 1178 человек заразились коронавирусом, 2322 человека вылечились, 24 пациента скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Обнародована статистика суточной заболеваемости коронавирусом в стране.
Так, за последние сутки 1178 человек заразились коронавирусом, 2322 человека вылечились, 24 пациента скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.