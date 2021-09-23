В России разрабатывают новый закон о миграции



Новый закон в сфере миграции, который в настоящее время разрабатывают в России, может вступить в силу в 2024 году, анонсировал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что закон затронет вопросы, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью мигрантов, и повлечет отмену ряда актов, действующих в настоящее время.

Адзинов добавил, что останется два основных вида въезда: визовый и безвизовый. Кроме того, в МВД намерены ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые сейчас для иностранцев. Также предполагается уточнить правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получения медицинских виз.

Ранее стало известно, что мигранты, которые находятся на территории России, обязаны получать единый документ с электронным носителем, служащий удостоверением личности внутри страны. Чтобы получить документ, иностранные граждане должны подать заявление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также пройти биометрическую проверку.