Путин: Мы не допустим повторения Второй мировой войны

«Россия будет делать все, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не забывались», говорится в телеграмме, которую отправил президент Российской Федерации Владимир Путин участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда».

«Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбежек сотен тысяч его жителей — женщин, стариков, детей. Нашим общим долгом является память об этом великом подвиге, уроках прошлого, призывающих быть бдительными и противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости. Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась», — подчеркнул Путин.