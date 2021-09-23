Для ликвидации последствий ливней в Балакене и Загаталы отправлен вертолет

23 сентября, 15:00

Начиная с ночи 23 сентября 2021 года на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступили обращения жителей Балакянского и Загатальского районов в связи с устранением последствий бедствий в результате ливней, сопровождавшихся сильным ветром.

Об этом говорится в сообщении МЧС.

В МЧС была проведена оценка ситуации. Было установлено, что в результате интенсивных дождей в реках Балакян, Катех, Мазым, Мухах и Тала повысился уровень воды, произошли наводнения и сели, в нескольких населенных пунктах Балакянского и Загатальского районов некоторые частные дома, посевные площади, другие объекты были затоплены.

Для ликвидации последствий, вызванных осадками, к проведению спасательных, экстренных мероприятий были привлечены соответствующие силы МЧС, в том числе вертолет авиационного отряда.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.