Для ликвидации последствий ливней в Балакене и Загаталы отправлен вертолет

Начиная с ночи 23 сентября 2021 года на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступили обращения жителей Балакянского и Загатальского районов в связи с устранением последствий бедствий в результате ливней, сопровождавшихся сильным ветром.

Об этом говорится в сообщении МЧС.

В МЧС была проведена оценка ситуации. Было установлено, что в результате интенсивных дождей в реках Балакян, Катех, Мазым, Мухах и Тала повысился уровень воды, произошли наводнения и сели, в нескольких населенных пунктах Балакянского и Загатальского районов некоторые частные дома, посевные площади, другие объекты были затоплены.

Для ликвидации последствий, вызванных осадками, к проведению спасательных, экстренных мероприятий были привлечены соответствующие силы МЧС, в том числе вертолет авиационного отряда.

Будет предоставлена дополнительная информация.