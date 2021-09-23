Вадим Трюхан: «Россия не способна дать жёсткий ответ на тандем Турции и Украины»

23 сентября, 10:56

Тандем Турция –Украина укрепляется с каждым днем и обещает заметно повлиять на геополитику региона. Такой вывод можно сделать, исходя из заявлений, сделанных в США президентом Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об аннексии Крыма в ООН, а далее стороны обсудили возможность углубления сотрудничества между странами. В частности, как стало известно, стороны рассматривают возможность усиленного наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Отдельной «изюминкой в торте» стоит процесс разработки соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Понятно, что такие процессы не могут не беспокоить Россию – Анкара все крепче стягивает вокруг России пояс своих геостратегических связей. Каким обещает быть новый этап сотрудничества Турции и Украины и как на это могут отреагировать в Кремле?

Украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан считает, что у турецко-украинских отношений огромные перспективы.

«И тот факт, что в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президенты Украины и Турции провели очередную рабочую встречу, свидетельствует о наличии политической воли для движения вперёд. Для Киева важно, что Анкара на протяжении уже более 7 лет занимает чёткую и непоколебимую позицию в поддержку территориальной целостности Украины», – отметил он в беседе с Minval.az.

По его словам, обе страны заинтересованы в объединении усилий и запуске совместных производств по целому ряду вооружений. Уже сейчас запущены проекты по производству БПЛА «Байрактар» и корветов.

«И это только начало, ведь военно-промышленный потенциал обеих стран огромен», — подчеркнул Трюхан.

Аналогично дела обстоят по другим направлениям бизнеса. Как считает Трюхан, после запуска зоны свободной торговли, переговоры о которой пребывают на завершающей стадии, товарооборот между двумя странами может возрасти в разы.

«Зона свободной торговли будет действовать на территории обеих стран, за исключением временно оккупированных Россией территорий (Крымский полуостров и часть Донбасса – ред.). Окончательные условия станут известны, когда будет подписано соглашение, но уже сейчас можно предположить, что они будут подобны тем, которые уже работают и у Украины, и у Турции с ЕС. Фактически речь идёт о создании самого большого пространства свободной торговли, в которое будут входить Украина, Турция и Европейский Союз. Можно уже сейчас предположить, что инвестиции в южные регионы Украины будут иметь приоритетное значение для Анкары, ведь турки заинтересованы в экспорте из Украины через черноморские порты продуктов питания и сырья», — подчеркнул наш собеседник.

Он также напомнил, что до конца года в Киеве состоится очередное заседание Совета Стратегического сотрудничества, которые возглавляют президенты Зеленский и Эрдоган.

«Во время него будет согласовано ряд новых направлений, по которым Киев и Анкара будут реализовывать совместные проекты», – добавил он.

Что касается реакции Москвы на усилении роли сотрудничества Анкары и Киева, то по мнению Трюхана, Россия не способна дать жёсткий ответ.

«Максимум, что можно ожидать – каких-то заявлений от спикеров Кремля, запрета на экспорт помидоров, прекращение авиасообщения или же запрет собственным гражданам в туристических целях посещать Турцию», — заметил он.

Что касается действий Турции в Евразии и ее политической стратегии, которая все туже связывает Россию по рукам и ногам, здесь украинский политолог видит действия Эрдогана вполне логичными.

«Турция уже стала полноценным региональным лидером. Поэтому она действует все более смело и системно. Следующая цель – повышение глобальной роли. При этом Анкара готова бросать вызов не только России, но и другим глобальным игрокам, в том числе США», – резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров

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Иранская игра с огнём у границ Азербайджана

23 сентября, 10:08

Для кого она действительно опасна?

На иранских границах неспокойно. По данным осведомлённых ТГ-каналов, Турция в нескольких километрах от границы ИРИ подняла в воздух беспилотники Bаyraktar TB2, те самые, которые год назад в Карабахе произвели военно-техническую революцию. Официально миссия у «байрактаров» разведывательно-наблюдательная. Но, во-первых, «Байрактары» — это ударные оперативно-тактические дроны. То есть они могут не только наблюдать. А во-вторых, и «в-главных», следить они будут за учениями, которые Иран проводит вблизи границ Азербайджана. Причем проходят эти учения на показательном фоне. Официальные структуры уровня МИДа или минобороны Ирана от прямых угроз в адрес Азербайджана воздерживаются. Но зато целый поток этих самых угроз озвучиваются по неофициальным, точнее, полуофициальным иранским каналам, от проповедей в мечетях до социальных сетей и падких на сомнительные «сенсации» порталов. В информационное пространство уже осторожно «вдавливается» информация, будто бы не сегодня-завтра Иран вообще нанесёт удар по Азербайджану, причем по столице нашей страны. Официального подтверждения этой новости нет, но это обстоятельство останавливает далеко не всех.

Но одно дело — «информационный шум». И совсем другое — реальные риски.

В самом деле, в нынешней ситуации в Иране, где у власти вновь оказались консерваторы, на фоне усиливающихся экономических проблем в чью-то увенчанную чалмой голову действительно могла прийти идея устроить «маленькую победоносную войну» и таким способом подправить дела на внутриполитической арене. И то, что из всех соседей Ирана «подходящей мишенью» сочли именно Азербайджан, тоже вполне объяснимо. Дело не только в численности населения, количестве танков и живой силы и т.д. Куда важнее другое: в Тегеране по-прежнему не в силах «переварить» сам факт существования у своих границ независимого Азербайджана.

То, что Азербайджан в Иране считают своими «потерянными территориями», уже ни для кого не секрет. Года два назад об этом заявлял даже тогдашний президент ИРИ Хасан Роухани. Как уже рассказывал Minval.az, выступая на очередном мероприятии в честь 40-летнего юбилея антишахской революции (дело было в 2019 году), Роухани заявил, что, дескать, «наш народ хорошо знает, что за последние 205 лет во время правления предателей — шахов Каджаров была отделена от страны большая часть земель Ирана, расположенных на севере страны и на Кавказе. 191 год назад от матери-Родины оторвали еще один кусок на севере Ирана». И если вспомнить, что 191 год назад был заключен Туркманчайский договор, а 205 лет назад — Гюлистанский, то становится понятно: речь шла именно об Азербайджане. В официальных СМИ Ирана в отношении нашей страны можно встретить выражения типа «Бакинское государство» или даже «Северный Иран».

Наконец, у Тегерана, как уже отмечалось, появился новый повод для переживаний — азербайджанские посты на дороге Герус-Гафан, в результате чего использовать Армению для обхода международных санкций уже не получается. Многие эксперты включают в этот же ряд и борьбу с наркоконтрабандой. Соблазн решить все проблемы одним ударом, конечно, велик. Но…

Знать и чтить свою великую историю, конечно, хорошо. Только вот при этом не стоит забывать, что мир по сравнению с временами собственного державного величия может ой как измениться. В эту ловушку собственной памяти попадали многие страны, включая Россию, Францию и т.д. А теперь вот в нее в очередной раз угодил Иран. Где, похоже, только теперь начинают осознавать, что заявления типа «кусок земли на севере Ирана» или «не играйте с хвостом льва», конечно, греют имперское самолюбие, но вот реальному раскладу соответствуют мало. 44-дневная война у границ ИРИ показала: силу и профессионализм азербайджанской армии не стоит недооценивать. Более того, тогда же власти ИРИ могли убедиться, насколько «чувствительной» является азербайджанская тема и для миллионов граждан ИРИ, прежде всего азербайджанского происхождения. В Тебризе, Ардебиле, Мараге далеко не все думают и рассуждаю так же, как аятолла Амили или водители «большегрузов» на трассе Мегри-Герус.

И, наконец, поднятые в воздух турецкие «Байрактары» — верный признак, что Шушинская декларация, закрепившая военный союз Баку и Анкары, работает не только против Армении. Она предусматривает жесткое совместное реагирование на любую угрозу, и Ирану лучше не проверять методом тыка, каким будет ответ.

Наконец, в Тегеране не могут не понимать и ещё одного обстоятельства. Совершив внешнюю агрессию против признанного ООН государства, Иран не просто забетонирует свой статус изгоя. Он еще и даст повод для силового сценария против себя. А уж желающие воспользоваться этим поводом найдутся — от стран Залива до США. Которым после афганского провала тоже нужно кое-что продемонстрировать, доказать и напомнить.

И в результате события развиваются по вполне прочитываемому сценарию. Иран устраивает «игру мускулами» у границ Азербайджана, но одновременно играет и в «доброго полицейского», командируя в Баку своего замминистра иностранных дел Мохаммеда Казыма Саджапура с набором слов о дружбе. А посол ИРИ в Армении Аббас Бадахшан Зоури обсуждает в совбезе Армении ситуацию на дороге Герус-Гафан и умоляет ускорить строительство объездной дороги, признавая тем самым, что «игра мускулами» Азербайджан не напугала и отступить не заставила.

А это значит, что «войну нервов» Иран уже проиграл. И это только начало.

Нурани