Вадим Трюхан: «Россия не способна дать жёсткий ответ на тандем Турции и Украины»

Тандем Турция –Украина укрепляется с каждым днем и обещает заметно повлиять на геополитику региона. Такой вывод можно сделать, исходя из заявлений, сделанных в США президентом Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об аннексии Крыма в ООН, а далее стороны обсудили возможность углубления сотрудничества между странами. В частности, как стало известно, стороны рассматривают возможность усиленного наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Отдельной «изюминкой в торте» стоит процесс разработки соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Понятно, что такие процессы не могут не беспокоить Россию – Анкара все крепче стягивает вокруг России пояс своих геостратегических связей. Каким обещает быть новый этап сотрудничества Турции и Украины и как на это могут отреагировать в Кремле?

Украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан считает, что у турецко-украинских отношений огромные перспективы.

«И тот факт, что в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президенты Украины и Турции провели очередную рабочую встречу, свидетельствует о наличии политической воли для движения вперёд. Для Киева важно, что Анкара на протяжении уже более 7 лет занимает чёткую и непоколебимую позицию в поддержку территориальной целостности Украины», – отметил он в беседе с Minval.az.

По его словам, обе страны заинтересованы в объединении усилий и запуске совместных производств по целому ряду вооружений. Уже сейчас запущены проекты по производству БПЛА «Байрактар» и корветов.

«И это только начало, ведь военно-промышленный потенциал обеих стран огромен», — подчеркнул Трюхан.

Аналогично дела обстоят по другим направлениям бизнеса. Как считает Трюхан, после запуска зоны свободной торговли, переговоры о которой пребывают на завершающей стадии, товарооборот между двумя странами может возрасти в разы.

«Зона свободной торговли будет действовать на территории обеих стран, за исключением временно оккупированных Россией территорий (Крымский полуостров и часть Донбасса – ред.). Окончательные условия станут известны, когда будет подписано соглашение, но уже сейчас можно предположить, что они будут подобны тем, которые уже работают и у Украины, и у Турции с ЕС. Фактически речь идёт о создании самого большого пространства свободной торговли, в которое будут входить Украина, Турция и Европейский Союз. Можно уже сейчас предположить, что инвестиции в южные регионы Украины будут иметь приоритетное значение для Анкары, ведь турки заинтересованы в экспорте из Украины через черноморские порты продуктов питания и сырья», — подчеркнул наш собеседник.

Он также напомнил, что до конца года в Киеве состоится очередное заседание Совета Стратегического сотрудничества, которые возглавляют президенты Зеленский и Эрдоган.

«Во время него будет согласовано ряд новых направлений, по которым Киев и Анкара будут реализовывать совместные проекты», – добавил он.

Что касается реакции Москвы на усилении роли сотрудничества Анкары и Киева, то по мнению Трюхана, Россия не способна дать жёсткий ответ.

«Максимум, что можно ожидать – каких-то заявлений от спикеров Кремля, запрета на экспорт помидоров, прекращение авиасообщения или же запрет собственным гражданам в туристических целях посещать Турцию», — заметил он.

Что касается действий Турции в Евразии и ее политической стратегии, которая все туже связывает Россию по рукам и ногам, здесь украинский политолог видит действия Эрдогана вполне логичными.

«Турция уже стала полноценным региональным лидером. Поэтому она действует все более смело и системно. Следующая цель – повышение глобальной роли. При этом Анкара готова бросать вызов не только России, но и другим глобальным игрокам, в том числе США», – резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров