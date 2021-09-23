Страх разоблачения одолевает преступника

Проблема мира в том, что авантюристы и фанатики слишком уверены в себе, а умные полны сомнений, — эту мысль изрек классик. Поводом для точного умозаключения скорее стала заряженность нездоровых сил на подавление правды.

Но ее-то ничем не уничтожить. Правда на то и бесценна, что умеет защищаться и непременно возвышается над фальшью.

В Армении продолжают оправдывать линию разжигания войны с тюркским миром, находя для этого совершенно непотребные мотивы. Но из действительности просматривается глубоко запрятанный страх. Вызван он далеко не формальным разворотом в правовой сфере.

Азербайджан еще до начала своей контрнаступательной операции осени 2020 года предупреждал Ереван, что привлечет военных преступников к ответу за многочисленные злодеяния, совершенные против азербайджанцев в Армении и на оккупированных карабахских землях. После триумфального завершения военной операции, которую можно квалифицировать еще и как акт к принуждению к миру, близится еще один долгожданный момент истины.

Еле скрываемый мандраж армянского истеблишмента вызван запуском правовых механизмов разоблачения армянских преступлений. Это вынуждает их юлить, вести беспорядочный обвинительный огонь против Азербайджана, который столкнулся с масштабным разрушением оккупированных городов и сел. А сотни тысяч исконных насельников стали жертвами этнической чистки.

В Ереване осознают, что обвинительная петля, которую накидывает на изможденную армянскую шею Баку, имеет люфт. Но это только пока. Он скоро исчезнет.

Армянская сторона затеяла игру на опережение, чтобы изобразить невиновность, и разоблачает визави с помощью беспочвенных обвинений. Бессмысленные потуги будут продолжаться до тех пор, пока Баку и выступающие на его стороне стражи закона фактами не припрут обвиняемого к стене.

В Ереване изо всех сил строят баррикады против Международной юридической фирмы BM Morrison Partners, которую поддерживает Коллегия адвокатов Азербайджана и группа британских юристов-международников под руководством известного специалиста по международному уголовному праву Стивена Кея. За последним статус Queen’s Counsel (QC), речь о королевском консультанте, подготовившем отчет о военных преступлениях Армении, совершенных против населения Азербайджана в октябре-ноябре 2020 года.

Бесчисленные злодеяния армянской военщины и организованных террористических групп, что прицельно орудовали на азербайджанских землях на протяжении лет, все до единого будут расследованы. Потом последуют отчеты в международные профильные структуры, чтобы принудить преступную силу к выплате репараций.

В разворачивающейся истории вызывает недоумение наглость провалившегося агрессора, который подвергает сомнениям формулировку «совершенные Арменией преступления». Им бы молчать и молчать. Весь свет наблюдает за положением на освобожденных от оккупации территориях, где одна выжженная земля.

Избавившиеся от многолетнего плена Агдам, Физули, Джабраил и Зангилан, другие некогда цветущие города и населенные пункты ныне превратились в места паломничества зарубежных журналистов и юристов, правозащитников и политиков. Воочию наблюдая за положением на месте, иностранные наблюдатели не с чужих слов узнают о характере и масштабах чудовищных преступлений.

Мирное азербайджанское население лишилось не только крова, но и некогда функционировавшей разветвленной инфраструктуры. А от горькой участи культурно-исторического наследия иностранные представители и вовсе впадают в шок, у них стынет в жилах кровь.

На этом фоне армяне продолжают изображать из себя невинных овечек, дескать, мы тут ни причем. Фактов и свидетельств, показаний арестованных преступников, их извинений хоть отбавляй, и тем не менее в Ереване не могут взять в толк, дескать, на каких основаниях можно обвинить нас в варварстве и вандализме.

Обвинительная папка будет увесистой, ибо по крупицам собираются детали всех противозаконных действий. Тщательно уточняются имена преступников. Перечень же преступлений просто шокирует даже беспристрастных свидетелей.

Обвинения касаются аннексии, оккупации, грабежа, незаконной эксплуатации ресурсов, незаконного заселения, преступлений в отношении экологии. Увы, все показания соответствуют истине, потому непонятно, почему Ереван отбивается, ища следы вымысла.

Избрав страусиную позу, армянские адвокаты еще и лепечут, мол, Азербайджан причастен к актам нечеловеческого обращения к военнопленным, пыткам и прочим преступлениям. По-видимому, по ту сторону баррикад освоившие методологию зверств в отношении азербайджанцев используют так называемый зеркальный подход, обвиняя оппонента в том, в чем сами преуспели.

В Ереване наивно ссылаются на так называемые данные миссии МГ ОБСЕ, которая посещала находившиеся под оккупацией территории вокруг Карабаха и будто бы не видела ничего такого, что соотносилось бы с понятием военные преступления. На кого рассчитаны беспочвенные отговорки и мыльные доказательства, трудно сказать, но одно ясно как божий свет.

Облик освобожденных территорий дает вразумительные ответы на все принципиальные вопросы, и дело остается за техникой осуществления нормативно-правовых актов. Улики и веские доказательства, что называется, под рукой.

Лакировать новую историю, как это привыкли делать армяне с древней историей, не получится. Даже несмотря на наличие богатейшего опыта фальсификаций, которым владеют армянские кудесники чудесных превращений. Не то время и не тот случай.

Тофик Аббасов, аналитик