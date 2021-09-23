Страх разоблачения одолевает преступника

23 сентября, 10:43

Проблема мира в том, что авантюристы и фанатики слишком уверены в себе, а умные полны сомнений, — эту мысль изрек классик. Поводом для точного умозаключения скорее стала заряженность нездоровых сил на подавление правды.

Но ее-то ничем не уничтожить. Правда на то и бесценна, что умеет защищаться и непременно возвышается над фальшью.

В Армении продолжают оправдывать линию разжигания войны с тюркским миром, находя для этого совершенно непотребные мотивы. Но из действительности просматривается глубоко запрятанный страх. Вызван он далеко не формальным разворотом в правовой сфере.

Азербайджан еще до начала своей контрнаступательной операции осени 2020 года предупреждал Ереван, что привлечет военных преступников к ответу за многочисленные злодеяния, совершенные против азербайджанцев в Армении и на оккупированных карабахских землях. После триумфального завершения военной операции, которую можно квалифицировать еще и как акт к принуждению к миру, близится еще один долгожданный момент истины.

Еле скрываемый мандраж армянского истеблишмента вызван запуском правовых механизмов разоблачения армянских преступлений. Это вынуждает их юлить, вести беспорядочный обвинительный огонь против Азербайджана, который столкнулся с масштабным разрушением оккупированных городов и сел. А сотни тысяч исконных насельников стали жертвами этнической чистки.

В Ереване осознают, что обвинительная петля, которую накидывает на изможденную армянскую шею Баку, имеет люфт. Но это только пока. Он скоро исчезнет.

Армянская сторона затеяла игру на опережение, чтобы изобразить невиновность, и разоблачает визави с помощью беспочвенных обвинений. Бессмысленные потуги будут продолжаться до тех пор, пока Баку и выступающие на его стороне стражи закона фактами не припрут обвиняемого к стене.

В Ереване изо всех сил строят баррикады против Международной юридической фирмы BM Morrison Partners, которую поддерживает Коллегия адвокатов Азербайджана и группа британских юристов-международников под руководством известного специалиста по международному уголовному праву Стивена Кея. За последним статус Queen’s Counsel (QC), речь о королевском консультанте, подготовившем отчет о военных преступлениях Армении, совершенных против населения Азербайджана в октябре-ноябре 2020 года.

Бесчисленные злодеяния армянской военщины и организованных террористических групп, что прицельно орудовали на азербайджанских землях на протяжении лет, все до единого будут расследованы. Потом последуют отчеты в международные профильные структуры, чтобы принудить преступную силу к выплате репараций.

В разворачивающейся истории вызывает недоумение наглость провалившегося агрессора, который подвергает сомнениям формулировку «совершенные Арменией преступления». Им бы молчать и молчать. Весь свет наблюдает за положением на освобожденных от оккупации территориях, где одна выжженная земля.

Избавившиеся от многолетнего плена Агдам, Физули, Джабраил и Зангилан, другие некогда цветущие города и населенные пункты ныне превратились в места паломничества зарубежных журналистов и юристов, правозащитников и политиков. Воочию наблюдая за положением на месте, иностранные наблюдатели не с чужих слов узнают о характере и масштабах чудовищных преступлений.

Мирное азербайджанское население лишилось не только крова, но и некогда функционировавшей разветвленной инфраструктуры. А от горькой участи культурно-исторического наследия иностранные представители и вовсе впадают в шок, у них стынет в жилах кровь.

На этом фоне армяне продолжают изображать из себя невинных овечек, дескать, мы тут ни причем. Фактов и свидетельств, показаний арестованных преступников, их извинений хоть отбавляй, и тем не менее в Ереване не могут взять в толк, дескать, на каких основаниях можно обвинить нас в варварстве и вандализме.

Обвинительная папка будет увесистой, ибо по крупицам собираются детали всех противозаконных действий. Тщательно уточняются имена преступников. Перечень же преступлений просто шокирует даже беспристрастных свидетелей.

Обвинения касаются аннексии, оккупации, грабежа, незаконной эксплуатации ресурсов, незаконного заселения, преступлений в отношении экологии. Увы, все показания соответствуют истине, потому непонятно, почему Ереван отбивается, ища следы вымысла.

Избрав страусиную позу, армянские адвокаты еще и лепечут, мол, Азербайджан причастен к актам нечеловеческого обращения к военнопленным, пыткам и прочим преступлениям. По-видимому, по ту сторону баррикад освоившие методологию зверств в отношении азербайджанцев используют так называемый зеркальный подход, обвиняя оппонента в том, в чем сами преуспели.

В Ереване наивно ссылаются на так называемые данные миссии МГ ОБСЕ, которая посещала находившиеся под оккупацией территории вокруг Карабаха и будто бы не видела ничего такого, что соотносилось бы с понятием военные преступления. На кого рассчитаны беспочвенные отговорки и мыльные доказательства, трудно сказать, но одно ясно как божий свет.

Облик освобожденных территорий дает вразумительные ответы на все принципиальные вопросы, и дело остается за техникой осуществления нормативно-правовых актов. Улики и веские доказательства, что называется, под рукой.

Лакировать новую историю, как это привыкли делать армяне с древней историей, не получится. Даже несмотря на наличие богатейшего опыта фальсификаций, которым владеют армянские кудесники чудесных превращений. Не то время и не тот случай.

Тофик Аббасов, аналитик 

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Иранская игра с огнём у границ Азербайджана

23 сентября, 10:08

Для кого она действительно опасна?

На иранских границах неспокойно. По данным осведомлённых ТГ-каналов, Турция в нескольких километрах от границы ИРИ подняла в воздух беспилотники Bаyraktar TB2, те самые, которые год назад в Карабахе произвели военно-техническую революцию. Официально миссия у «байрактаров» разведывательно-наблюдательная. Но, во-первых, «Байрактары» — это ударные оперативно-тактические дроны. То есть они могут не только наблюдать. А во-вторых, и «в-главных», следить они будут за учениями, которые Иран проводит вблизи границ Азербайджана. Причем проходят эти учения на показательном фоне. Официальные структуры уровня МИДа или минобороны Ирана от прямых угроз в адрес Азербайджана воздерживаются. Но зато целый поток этих самых угроз озвучиваются по неофициальным, точнее, полуофициальным иранским каналам, от проповедей в мечетях до социальных сетей и падких на сомнительные «сенсации» порталов. В информационное пространство уже осторожно «вдавливается» информация, будто бы не сегодня-завтра Иран вообще нанесёт удар по Азербайджану, причем по столице нашей страны. Официального подтверждения этой новости нет, но это обстоятельство останавливает далеко не всех.

Но одно дело — «информационный шум». И совсем другое — реальные риски.

В самом деле, в нынешней ситуации в Иране, где у власти вновь оказались консерваторы, на фоне усиливающихся экономических проблем в чью-то увенчанную чалмой голову действительно могла прийти идея устроить «маленькую победоносную войну» и таким способом подправить дела на внутриполитической арене. И то, что из всех соседей Ирана «подходящей мишенью» сочли именно Азербайджан, тоже вполне объяснимо. Дело не только в численности населения, количестве танков и живой силы и т.д. Куда важнее другое: в Тегеране по-прежнему не в силах «переварить» сам факт существования у своих границ независимого Азербайджана.

То, что Азербайджан в Иране считают своими «потерянными территориями», уже ни для кого не секрет. Года два назад об этом заявлял даже тогдашний президент ИРИ Хасан Роухани. Как уже рассказывал Minval.az, выступая на очередном мероприятии в честь 40-летнего юбилея антишахской революции (дело было в 2019 году), Роухани заявил, что, дескать, «наш народ хорошо знает, что за последние 205 лет во время правления предателей — шахов Каджаров была отделена от страны большая часть земель Ирана, расположенных на севере страны и на Кавказе. 191 год назад от матери-Родины оторвали еще один кусок на севере Ирана». И если вспомнить, что 191 год назад был заключен Туркманчайский договор, а 205 лет назад — Гюлистанский, то становится понятно: речь шла именно об Азербайджане. В официальных СМИ Ирана в отношении нашей страны можно встретить выражения типа «Бакинское государство» или даже «Северный Иран».

Наконец, у Тегерана, как уже отмечалось, появился новый повод для переживаний — азербайджанские посты на дороге Герус-Гафан, в результате чего использовать Армению для обхода международных санкций уже не получается. Многие эксперты включают в этот же ряд и борьбу с наркоконтрабандой. Соблазн решить все проблемы одним ударом, конечно, велик. Но…

Знать и чтить свою великую историю, конечно, хорошо. Только вот при этом не стоит забывать, что мир по сравнению с временами собственного державного величия может ой как измениться. В эту ловушку собственной памяти попадали многие страны, включая Россию, Францию и т.д. А теперь вот в нее в очередной раз угодил Иран. Где, похоже, только теперь начинают осознавать, что заявления типа «кусок земли на севере Ирана» или «не играйте с хвостом льва», конечно, греют имперское самолюбие, но вот реальному раскладу соответствуют мало. 44-дневная война у границ ИРИ показала: силу и профессионализм азербайджанской армии не стоит недооценивать. Более того, тогда же власти ИРИ могли убедиться, насколько «чувствительной» является азербайджанская тема и для миллионов граждан ИРИ, прежде всего азербайджанского происхождения. В Тебризе, Ардебиле, Мараге далеко не все думают и рассуждаю так же, как аятолла Амили или водители «большегрузов» на трассе Мегри-Герус.

И, наконец, поднятые в воздух турецкие «Байрактары» — верный признак, что Шушинская декларация, закрепившая военный союз Баку и Анкары, работает не только против Армении. Она предусматривает жесткое совместное реагирование на любую угрозу, и Ирану лучше не проверять методом тыка, каким будет ответ.

Наконец, в Тегеране не могут не понимать и ещё одного обстоятельства. Совершив внешнюю агрессию против признанного ООН государства, Иран не просто забетонирует свой статус изгоя. Он еще и даст повод для силового сценария против себя. А уж желающие воспользоваться этим поводом найдутся — от стран Залива до США. Которым после афганского провала тоже нужно кое-что продемонстрировать, доказать и напомнить.

И в результате события развиваются по вполне прочитываемому сценарию. Иран устраивает «игру мускулами» у границ Азербайджана, но одновременно играет и в «доброго полицейского», командируя в Баку своего замминистра иностранных дел Мохаммеда Казыма Саджапура с набором слов о дружбе. А посол ИРИ в Армении Аббас Бадахшан Зоури обсуждает в совбезе Армении ситуацию на дороге Герус-Гафан и умоляет ускорить строительство объездной дороги, признавая тем самым, что «игра мускулами» Азербайджан не напугала и отступить не заставила.

А это значит, что «войну нервов» Иран уже проиграл. И это только начало.

Нурани