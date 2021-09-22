Питт набросился на Джоли с обвинениями

23 сентября, 01:00

Актер Брэд Питт обвинил экс-супругу, актрису Анджелину Джоли, в заговоре из-за попытки продать половину их общего поместья с виноградником во Франции. Об этом, как пишет «Корреспондент», сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на исковой документ, поданный в суд Люксембурга.

Отмечается, что в имении Chateau Miraval площадью 405 гектаров и стоимостью более 160 миллионов долларов супруги поженились в 2014 году.

В иске Питта утверждается, что бывшая жена «систематичеси препятствует» ему распоряжаться своей долей собственности.

Юристы актера указали на то, что Анджелина пытается продать свою часть поместья за символическую сумму, что поможет ей лишить Брэда права распоряжаться им и получать прибыль, несмотря на вложенные в проект время и деньги.

Близкий к Питту источник назвал Джоли «мстительной нарушительницей правил», комментируя судебное обращение.

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Азербайджан предложил ГУАМ присоединиться к заявлению о влиянии мин на права человека

22 сентября, 19:36

«Коммюнике 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ еще раз подтверждает ее намерение продолжать сотрудничество с международными и региональными межпарламентскими ассоциациями».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

Он отметил, что в этом контексте ПА ГУАМ может рассмотреть развитие межпарламентского сотрудничества с другими государствами на двустороннем и многостороннем уровне как средство усиления диалога между национальными парламентами, углубления их сети и создания атмосферы доверия.

По его словам, налаживание тесного сотрудничества со структурами ООН в сферах, вызывающих общий интерес, обеспечит готовность наших стран лучше ответить на призывы: «В этом плане следует уделить наибольшее внимание осуществлению проектов совместно с соответствующими международными и региональными организациями.

Активное сотрудничество и взаимная поддержка остаются фактором, играющим важную роль в продвижении наших интересов в рамках международных организаций. Нужно опираться на накопленный нами позитивный опыт. В этом плане мы предлагаем странам-членам ГУАМ присоединиться к предложенному Азербайджаном заявлению о влиянии мин на права человека и проинструктировать об этом свои постоянные представительства в Женеве. Совместное заявление будет сделано странами, поддерживающими эту точку зрения, 24 сентября в рамках 4-го пункта повестки дня 48-й сессии Совета по правам человека ООН».