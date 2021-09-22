Питт набросился на Джоли с обвинениями

Актер Брэд Питт обвинил экс-супругу, актрису Анджелину Джоли, в заговоре из-за попытки продать половину их общего поместья с виноградником во Франции. Об этом, как пишет «Корреспондент», сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на исковой документ, поданный в суд Люксембурга.

Отмечается, что в имении Chateau Miraval площадью 405 гектаров и стоимостью более 160 миллионов долларов супруги поженились в 2014 году.

В иске Питта утверждается, что бывшая жена «систематичеси препятствует» ему распоряжаться своей долей собственности.

Юристы актера указали на то, что Анджелина пытается продать свою часть поместья за символическую сумму, что поможет ей лишить Брэда права распоряжаться им и получать прибыль, несмотря на вложенные в проект время и деньги.

Близкий к Питту источник назвал Джоли «мстительной нарушительницей правил», комментируя судебное обращение.