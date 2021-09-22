Шведский священник не хочет венчать разнополые пары

Священник Церкви Швеции и ЛГБТ-активист Ларс Гордфельдт, окропляющий приход в Гетебурге заявил, что перестанет производить венчания гетеросексуальных пар в знак протеста. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Goteborgs-Posten .

Гордфельдт заявил, что он не против гетеросексуальной любви, но принял это решение в протест практике Церкви Швеции позволяющей индивидуальным служителям отказываться от проведения таинства венчания над однополыми союзами.

«Мы не должны больше рукополагать новых священников, выступающих против ЛГБТ. Мы не должны давать слово служителям церкви, передающим идею, что гомосексуалы — неполноценные люди», — заявил священник.

Церковь Швеции венчает однополые пары с 2009 года. Тогда же Ева Брунне была избрана Епископом Стокгольмским, ставшей первой в мире епископом-лесбиянкой.