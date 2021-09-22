Шведский священник не хочет венчать разнополые пары

23 сентября, 00:31

Священник Церкви Швеции и ЛГБТ-активист Ларс Гордфельдт, окропляющий приход в Гетебурге заявил, что перестанет производить венчания гетеросексуальных пар в знак протеста. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Goteborgs-Posten .

Гордфельдт заявил, что он не против гетеросексуальной любви, но принял это решение в протест практике Церкви Швеции позволяющей индивидуальным служителям отказываться от проведения таинства венчания над однополыми союзами.

«Мы не должны больше рукополагать новых священников, выступающих против ЛГБТ. Мы не должны давать слово служителям церкви, передающим идею, что гомосексуалы — неполноценные люди», — заявил священник.

Церковь Швеции венчает однополые пары с 2009 года. Тогда же Ева Брунне была избрана Епископом Стокгольмским, ставшей первой в мире епископом-лесбиянкой.

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Азербайджан предложил ГУАМ присоединиться к заявлению о влиянии мин на права человека

22 сентября, 19:36

«Коммюнике 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ еще раз подтверждает ее намерение продолжать сотрудничество с международными и региональными межпарламентскими ассоциациями».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

Он отметил, что в этом контексте ПА ГУАМ может рассмотреть развитие межпарламентского сотрудничества с другими государствами на двустороннем и многостороннем уровне как средство усиления диалога между национальными парламентами, углубления их сети и создания атмосферы доверия.

По его словам, налаживание тесного сотрудничества со структурами ООН в сферах, вызывающих общий интерес, обеспечит готовность наших стран лучше ответить на призывы: «В этом плане следует уделить наибольшее внимание осуществлению проектов совместно с соответствующими международными и региональными организациями.

Активное сотрудничество и взаимная поддержка остаются фактором, играющим важную роль в продвижении наших интересов в рамках международных организаций. Нужно опираться на накопленный нами позитивный опыт. В этом плане мы предлагаем странам-членам ГУАМ присоединиться к предложенному Азербайджаном заявлению о влиянии мин на права человека и проинструктировать об этом свои постоянные представительства в Женеве. Совместное заявление будет сделано странами, поддерживающими эту точку зрения, 24 сентября в рамках 4-го пункта повестки дня 48-й сессии Совета по правам человека ООН».