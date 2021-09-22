Турман в 15 лет сделала аборт

23 сентября, 00:02

Американская актриса Ума Турман назвала дискриминирующим принятый в Техасе закон об абортах. Знаменитость призналась, что в 15 лет ей самой пришлось прервать беременность, поскольку она была не в состоянии обеспечивать будущего ребенка.

«Я начала актерскую карьеру в 15 лет. Мне приходилось работать в сфере, где я была практически единственным ребенком в комнате. В подростковом возрасте я случайно забеременела от мужчины, который был намного старше меня. Тогда я жила в Европе, вдали от своей семьи. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать», — приводит слова Турман «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.

Актриса заявила, что техасский закон лишает женщин права выбора. По ее словам, опыт искусственного прерывания беременности позволил ей вырасти и стать матерью, которой она хотела и «должна была стать»:

«Всем вам — женщинам и девочкам Техаса, боящимся травм и преследования со стороны хищных охотников за головами. Всем женщинам, возмущенным тем, что государство отнимает у них права на их тела. Всем вам, кто стал уязвимым и подвергается позору из-за того, что у вас есть матка, — я говорю: «Я вижу вас. Мужайтесь. Вы прекрасны».

Сейчас Турман воспитывает троих детей — Майю, Левона и Луну.

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Азербайджан предложил ГУАМ присоединиться к заявлению о влиянии мин на права человека

22 сентября, 19:36

«Коммюнике 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ еще раз подтверждает ее намерение продолжать сотрудничество с международными и региональными межпарламентскими ассоциациями».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

Он отметил, что в этом контексте ПА ГУАМ может рассмотреть развитие межпарламентского сотрудничества с другими государствами на двустороннем и многостороннем уровне как средство усиления диалога между национальными парламентами, углубления их сети и создания атмосферы доверия.

По его словам, налаживание тесного сотрудничества со структурами ООН в сферах, вызывающих общий интерес, обеспечит готовность наших стран лучше ответить на призывы: «В этом плане следует уделить наибольшее внимание осуществлению проектов совместно с соответствующими международными и региональными организациями.

Активное сотрудничество и взаимная поддержка остаются фактором, играющим важную роль в продвижении наших интересов в рамках международных организаций. Нужно опираться на накопленный нами позитивный опыт. В этом плане мы предлагаем странам-членам ГУАМ присоединиться к предложенному Азербайджаном заявлению о влиянии мин на права человека и проинструктировать об этом свои постоянные представительства в Женеве. Совместное заявление будет сделано странами, поддерживающими эту точку зрения, 24 сентября в рамках 4-го пункта повестки дня 48-й сессии Совета по правам человека ООН».