Турман в 15 лет сделала аборт

Американская актриса Ума Турман назвала дискриминирующим принятый в Техасе закон об абортах. Знаменитость призналась, что в 15 лет ей самой пришлось прервать беременность, поскольку она была не в состоянии обеспечивать будущего ребенка.

«Я начала актерскую карьеру в 15 лет. Мне приходилось работать в сфере, где я была практически единственным ребенком в комнате. В подростковом возрасте я случайно забеременела от мужчины, который был намного старше меня. Тогда я жила в Европе, вдали от своей семьи. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать», — приводит слова Турман «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.

Актриса заявила, что техасский закон лишает женщин права выбора. По ее словам, опыт искусственного прерывания беременности позволил ей вырасти и стать матерью, которой она хотела и «должна была стать»:

«Всем вам — женщинам и девочкам Техаса, боящимся травм и преследования со стороны хищных охотников за головами. Всем женщинам, возмущенным тем, что государство отнимает у них права на их тела. Всем вам, кто стал уязвимым и подвергается позору из-за того, что у вас есть матка, — я говорю: «Я вижу вас. Мужайтесь. Вы прекрасны».

Сейчас Турман воспитывает троих детей — Майю, Левона и Луну.