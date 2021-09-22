Песков не в курсе о продолжительности самоизоляции Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не смог уточнить, сколько времени продлится самоизоляция российского лидера из-за контакта с заболевшими коронавирусом.

«Нет… Вы видите — график достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса это никоим образом не затрагивает и не влияет», — отметил пресс-секретарь президента (цитата по «Лайфу»).

Представитель Кремля также не смог сказать, какие у президента планы на день рождения, который состоится 7 октября, и как самоизоляция повлияет на них.

«Я сейчас не могу вам сказать…еще далеко до дня рождения, идут рабочие будни…как правило, день рождения президент все-таки встречает с друзьями и с родными», — сказал Песков.