Китайцы допускают, что ковид мог распространиться в США раньше, чем у них

22 сентября, 22:26

Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в Китае.

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, выдержки из которого приводит РИА Новости со ссылкой на ChinaXiv.

Группа ученых из КНР с помощью математической модели проанализировала возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.

«На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США — 20 января 2020 года», — говорится в сообщении.

По словам ученых, результаты проведенного ими анализа показывают, что с высокой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года. При этом, отмечают ученые, распространение COVID-19 в самом Китае, вероятнее всего, началось только в конце декабря 2019 года.

Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.

Президент США Джо Байден ранее обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.

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Азербайджан предложил ГУАМ присоединиться к заявлению о влиянии мин на права человека

22 сентября, 19:36

«Коммюнике 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ еще раз подтверждает ее намерение продолжать сотрудничество с международными и региональными межпарламентскими ассоциациями».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

Он отметил, что в этом контексте ПА ГУАМ может рассмотреть развитие межпарламентского сотрудничества с другими государствами на двустороннем и многостороннем уровне как средство усиления диалога между национальными парламентами, углубления их сети и создания атмосферы доверия.

По его словам, налаживание тесного сотрудничества со структурами ООН в сферах, вызывающих общий интерес, обеспечит готовность наших стран лучше ответить на призывы: «В этом плане следует уделить наибольшее внимание осуществлению проектов совместно с соответствующими международными и региональными организациями.

Активное сотрудничество и взаимная поддержка остаются фактором, играющим важную роль в продвижении наших интересов в рамках международных организаций. Нужно опираться на накопленный нами позитивный опыт. В этом плане мы предлагаем странам-членам ГУАМ присоединиться к предложенному Азербайджаном заявлению о влиянии мин на права человека и проинструктировать об этом свои постоянные представительства в Женеве. Совместное заявление будет сделано странами, поддерживающими эту точку зрения, 24 сентября в рамках 4-го пункта повестки дня 48-й сессии Совета по правам человека ООН».