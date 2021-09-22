Посол Ахундова — о разнице между конфликтами в Донбассе и Карабахе

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова и второй секретарь посольства Тарана Садыгова провели встречи в Киевском национальном лингвистическом университете.

Cначала состоялась встреча посла с ректором университета профессором Романом Васко, в ходе которой посол подчеркнула необходимость принятия новых студентов в группу, где преподается азербайджанский язык. Роман Васко ответил, что университет заинтересован в увеличении числа студентов в группе, где преподается азербайджанский язык.

Затем посол выступила с лекцией перед студентами факультета востоковедения. Перед началом лекции прозвучали гимны Азербайджана и Украины.

Во время лекции Э.Ахундова отметила, что о победе Азербайджанской армии в контрнаступательной операции, начатой 27 сентября прошлого года в ответ на армянскую агрессию, будет написано много книг и снято много фильмов:

«Некоторые называют ее Второй карабахской войной, но для нас это Отечественная война. Первопричиной успехов на фронте стала сильная государственная, сильная военная стратегия, реализованная президентом, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым за последние 17 лет, национальное единство и боевой дух наших бойцов», — приводит ее слова «Репорт».

«Разница между конфликтами в Донбассе и Карабахе заключается в том, что население Донбасса продолжает жить на этой территории, а в Карабахе убили азербайджанцев и изгнали тех, кто остался в живых», — сказала посол, отвечая на вопрос студента Александра Козира о различиях и сходствах конфликтов в Донбассе и Карабахе.

Затем посол ознакомилась с работой Центра азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева при университете. Директор центра Интигам Шыхызаде сказал, что центр был создан в 2013 году при финансовой поддержке SOCAR. Здесь студенты обучаются азербайджанскому языку. Руководитель отдела международного сотрудничества университета кандидат филологических наук Анастасия Пожар подробно рассказала о связях вуза с Азербайджаном.