17 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

22 сентября, 20:44

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 1356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2651 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 476409 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 441731 человек благополучно прошел лечение, 6370 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 28308 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4778393 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13546 — за минувшие сутки.

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Байрамов призвал мир надавить на Армению, чтобы она отказалась от реванша

22 сентября, 20:15

Международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью принудить Ереван отказаться от реванша, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью вынудить ее отказаться от реваншистского подхода (в вопросе Карабаха)», — сказал Байрамов, выступая на заседании СМИД стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке.

По его словам, которые приводит МИД Азербайджана, «нет альтернативы полному выполнению трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе».

Байрамов подчеркнул, что применение международного права является условием для мира, безопасности и развития. «К сожалению, затянувшиеся конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности, и эти конфликты необходимо решать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ стран», — добавил глава МИД Азербайджана.