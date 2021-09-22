17 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 1356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2651 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 476409 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 441731 человек благополучно прошел лечение, 6370 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 28308 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4778393 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13546 — за минувшие сутки.