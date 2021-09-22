За партами разрешено сидеть более одному школьнику

Отменяется требование, согласно которому в классах за каждой партой должен был сидеть всего один учащийся.
Об этом говорится в пояснении Кабинета министров к изменениям в «Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима», передает АПА.
Отмечено, что устанавливается требование, согласно которому в учреждениях высшего и среднего специального образования классные комнаты (аудитории) будут использоваться при соблюдении санитарно-гигиенических правил, при условии одновременного заполнения не более 70 процентов имеющихся мест.