Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Евросоюза

22 сентября, 17:53


Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в офис организации в Брюсселе для обсуждения скандала о тайном прослушивании дипломатов, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

На прошлой неделе оппозиционные телеканалы обнародовала расшифровку разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы между Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.

По словам дипломата, Махароблишвили ознакомили с позицией Брюсселя.

«Возникли вопросы с точки зрения Венской конвенции, которая регулирует дипломатические отношения. Мы не считаем естественным, что такой близкий друг и партнер как Грузия, будет участвовать в подобных действиях против нас. Посол Грузии в Евросоюзе вчера был вызван в головной офис в Брюсселе, чтобы зафиксировать свою позицию», – сказал Харцель.

Европейский дипломат отметил, что продолжает следить за событиями и поддерживает коммуникацию с правительством Грузии.

Карл Харцель также подчеркнул, что Служба государственной безопасности заинтересована в обнаружении потенциальных угроз, и у них есть причины использовать скрытое наблюдение и прослушивание, хотя к использованию таких инструментов следует относиться с осторожностью.

Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиков, представителей СМИ и международных дипломатов были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября.

По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.

Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение тайны частной коммуникации». Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.

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Байрамов: Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан

22 сентября, 19:25

«Урегулирование конфликта позволит нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном, открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и благополучия».

Как говорится в сообщении управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

По его словам, следствием совместного заявления от 10 ноября 2020 года стало, в частности, трехстороннее заявление, принятое 11 января 2021 года Азербайджаном, Россией и Арменией и предусматривающее открытие коммуникаций в регионе.

«Азербайджан, Армения и Россия начали работу над конкретными направлениями для открытия транспортных коммуникаций в регионе. Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан, это принесет пользу и этим странам, и нашим партнерам. Это станет важным фактором нормализации, сыграет позитивную роль в установлении мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Трехсторонняя рабочая группа, занимающаяся решением вопроса открытия коммуникаций, приступила к работе по конкретным направлениям в регионе. Несмотря на то, что открытие коммуникаций станет важным шагом вперед, Армения за счет тактики препятствования и задержки переговоров пытается воспрепятствовать достижению прогресса. Мы конструктивно участвуем в процессе и продолжаем заниматься данным вопросом», — подчеркнул глава МИД.