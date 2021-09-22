Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Евросоюза



Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в офис организации в Брюсселе для обсуждения скандала о тайном прослушивании дипломатов, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

На прошлой неделе оппозиционные телеканалы обнародовала расшифровку разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы между Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.

По словам дипломата, Махароблишвили ознакомили с позицией Брюсселя.

«Возникли вопросы с точки зрения Венской конвенции, которая регулирует дипломатические отношения. Мы не считаем естественным, что такой близкий друг и партнер как Грузия, будет участвовать в подобных действиях против нас. Посол Грузии в Евросоюзе вчера был вызван в головной офис в Брюсселе, чтобы зафиксировать свою позицию», – сказал Харцель.

Европейский дипломат отметил, что продолжает следить за событиями и поддерживает коммуникацию с правительством Грузии.

Карл Харцель также подчеркнул, что Служба государственной безопасности заинтересована в обнаружении потенциальных угроз, и у них есть причины использовать скрытое наблюдение и прослушивание, хотя к использованию таких инструментов следует относиться с осторожностью.

Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиков, представителей СМИ и международных дипломатов были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября.

По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.

Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение тайны частной коммуникации». Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.