Nar обеспечил первоклассников школ в Тертере и Физули школьными принадлежностями

В первый школьный день — 22 сентября, Nar поддержал школы, поврежденные снарядами, выпущенными армянами во время Отечественной войны.

Оператор мобильной связи обеспечил школьными принадлежностями первоклассников сёл Ашагы Алханлы и Ашагы Курдмахмудлу Физулинского района, а также сёл Гапанлы и Союлан Тертерского района. В перечень принадлежностей входят: школьные ранцы, тетради, карандаши и другие канцелярские принадлежности, которыми в течение учебного года будут пользоваться более 70 учеников.

Представители Nar встретились со школьниками, вручили им подарки и пожелали успехов в новом учебном году. На встрече было заявлено, что основной задачей мобильного оператора является поддержка образовательных учреждений, пострадавших от войны.

Для Nar — всегда поддерживающего развитие и просвещение детей и молодежи в Азербайджане, стало традицией обеспечивать школы книгами и школьными принадлежностями. Оператор мобильной связи реализовал ряд успешных проектов, для того чтобы привить детям важность образования и сформировать привычку читать.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков