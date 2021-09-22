Nar обеспечил первоклассников школ в Тертере и Физули школьными принадлежностями

22 сентября, 17:44

В первый школьный день — 22 сентября, Nar поддержал школы, поврежденные снарядами, выпущенными армянами во время Отечественной войны.

Оператор мобильной связи обеспечил школьными принадлежностями первоклассников сёл Ашагы Алханлы и Ашагы Курдмахмудлу Физулинского района, а также сёл Гапанлы и Союлан Тертерского района. В перечень принадлежностей входят: школьные ранцы, тетради, карандаши и другие канцелярские принадлежности, которыми в течение учебного года будут пользоваться более 70 учеников.

Представители Nar встретились со школьниками, вручили им подарки и пожелали успехов в новом учебном году. На встрече было заявлено, что основной задачей мобильного оператора является поддержка образовательных учреждений, пострадавших от войны.

Для Nar — всегда поддерживающего развитие и просвещение детей и молодежи в Азербайджане, стало традицией обеспечивать школы книгами и школьными принадлежностями. Оператор мобильной связи реализовал ряд успешных проектов, для того чтобы привить детям важность образования и сформировать привычку читать.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков

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Байрамов: Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан

22 сентября, 19:25

«Урегулирование конфликта позволит нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном, открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и благополучия».

Как говорится в сообщении управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

По его словам, следствием совместного заявления от 10 ноября 2020 года стало, в частности, трехстороннее заявление, принятое 11 января 2021 года Азербайджаном, Россией и Арменией и предусматривающее открытие коммуникаций в регионе.

«Азербайджан, Армения и Россия начали работу над конкретными направлениями для открытия транспортных коммуникаций в регионе. Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан, это принесет пользу и этим странам, и нашим партнерам. Это станет важным фактором нормализации, сыграет позитивную роль в установлении мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Трехсторонняя рабочая группа, занимающаяся решением вопроса открытия коммуникаций, приступила к работе по конкретным направлениям в регионе. Несмотря на то, что открытие коммуникаций станет важным шагом вперед, Армения за счет тактики препятствования и задержки переговоров пытается воспрепятствовать достижению прогресса. Мы конструктивно участвуем в процессе и продолжаем заниматься данным вопросом», — подчеркнул глава МИД.