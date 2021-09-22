В МИД РФ откроется «секретный отдел» по расширению российского влияния за рубежом

22 сентября, 14:26

МИД России планирует открыть новый департамент гуманитарной политики, работа которого будет нацелена расширение влияния Москвы за рубежом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Русский ориенталист».

Отмечается, что в рамках нового департамента МИД объединит полномочия, ранее распределенные между другими. Кроме того, он будет заниматься расширением культурных связей и программами содействия международному развитию.

«Русский ориенталист» предполагает, что ведомство МИД будет работать по примеру турецкого «Агентства сотрудничества и развития тюрок» (TIKA). В его задачи входит «формирование структуры, идентичности и инфраструктуры тюркских республик, а также совместное возрождение и развитие культуры и искусства тюркских народов».

Никаких подтверждений или опровержений этой новости на сайте официального МИД пока не опубликовано.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.