Начальники Генштабов России и США обсудили снижение рисков возникновения инцидентов

22 сентября, 14:21


Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер», — сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Финляндии на территории резиденции правительства Финляндии «Кенингстедт» в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы.

О самом факте встречи ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, но детали не раскрывались. При этом, по данным издания, встреча проходила в самом Хельсинки.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.