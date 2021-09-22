Начальники Генштабов России и США обсудили снижение рисков возникновения инцидентов



Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер», — сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Финляндии на территории резиденции правительства Финляндии «Кенингстедт» в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы.

О самом факте встречи ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, но детали не раскрывались. При этом, по данным издания, встреча проходила в самом Хельсинки.