Житель Газаха подорвался на мине

Житель села Ханлыглар Газахского района Марданов Мамед (1988 г.р.) погиб, подорвавшись на мине.
М.Марданов подорвался на мине в селе Бала Джафарли.
Житель села Ханлыглар Газахского района Марданов Мамед (1988 г.р.) погиб, подорвавшись на мине.
М.Марданов подорвался на мине в селе Бала Джафарли.
Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.
«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.